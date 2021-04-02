李小加：不明內地為何另搞交易所

內地設新板爭生意消息流出後，港交所當日挫1.3%，至昨日回升2.45%，收報468.6元。路透社同一報道亦引消息指出，內地當局亦會考慮改造新三板，將其打造為能夠吸引外資的交易所。報道稱，北京政府曾遊說推動新三板改造，當局官員亦已研究議題。中概股成焦點生意，港交所近期亦研究擴容機制，建議容許傳統行業中概股來港作第二上市；同時擬設立直接雙重上市制度，令公司可直接在港美兩地作主要上市。

金發局：容許SPAC上市挑戰大

另一方面，港交所研究特殊目的收購公司（SPAC）消息甚囂塵上。金發局主席李律仁昨日於電台節目上表示，容許SPAC上市為很大挑戰，但相信本港監管機構能夠快速改進制度，主動擁抱挑戰。李律仁又稱，目前國際形勢緊張，中國非常需要一個屬於自己的國際金融中心，相信這中心一定會是香港。他又表示，香港具備「雙循環」資質，強調「面對競爭時不要亂」。