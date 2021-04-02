涉「微信女」騙案 法庭向曾泠樨發逮捕手令

證監會指出，曾泠樨被指是某個懷疑在社交媒體操作「唱高散貨」騙局的集團成員，而她因妨礙證監會在搜查行動中執行搜查令及行使《證券及期貨條例》下的權力而被傳召出庭。

棄保潛逃 10萬保釋金遭沒收

不過，證監會向法院指出，曾泠樨於2020年11月15日離港後一直沒有回港。法院亦下令將其10萬元的保釋金沒收。證監會已將曾泠樨新增至證監會網站法庭下令逮捕的人士的列表內，並附有相片。

翻查資料，證監會於去年8月公布，該會根據搜查令在一處辦事處執行一項就某家香港上市公司股份可能涉及市場操縱行為的調查進行搜查，惟曾泠樨當時阻礙行動，當時法院下令曾不得離開香港，以及必須居住於有關傳票內所載的地址。

證監會近年積極就微信女騙案執法，最近一宗是於上月向15家經紀行發出限制通知書，禁止其處理32個交易帳戶內的部分資產，因懷疑資產涉及一宗「微信女」騙案。證監會指出，懷疑此部分戶口涉及於2019年11月至去年11月間，就一家上市公司所進行的市場操縱活動。調查仍在進行中。