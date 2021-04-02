再延期公布業績 保利協鑫停牌

保利協鑫的股價在無甚消息下，早前不斷回落，由去年底一度大幅炒高2.04倍至每股3.74元，直到停牌前報1.98元，7個星期內累計大跌47.06%。協鑫新能源停牌前收報0.295元。昨日保利協鑫更公布，因為核數師需要更多時間完成年度業績審核程序，因此無法於3月底或之前發布年度業績。

集團表示，預期於下周二（6日）前後，將能夠與核數師就2020年度的財務報表達成一致，並於4月7日開市前公布業績，以及恢復股份買賣。這為該集團歷來首次延遲公布年度業績。

集團於去年8月份公布去年6月底止的中期業績已虧損達19.96億元（人民幣‧下同），並且自2018年度連續兩年半虧損。撇除已押給銀行之外的存款亦按年遞減，由2018年度的40.76億元，跌至2019年度的15.48億元，到2020年度中期只有10.57億元。

13.85億沽5座光伏電站作還債

集團昨日同時宣布，以13.85億元代價，出售總併網容量469兆瓦的5座光伏電站，予長江三峽集團旗下三峽資產管理公司，套現所得，將用於償還債務。完成交易後，料錄收益淨額約2.49億元。集團預期，協鑫新能源的資產負債率會因此降低約2.3%。今次交易雙方擬謀求進一步合作及買賣。