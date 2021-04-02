獲B站阿里入股 心動公司股價飈22%

心動指，向B站及淘寶中國分別配售2266萬股及365.8萬股，合共2631.8萬股，佔心動擴大後股本的5.48%。配售以每股42.38元進行配售，較心動本周三收市價折讓9.83%。集資淨額達11.13億元。

消息帶動下，心動昨日全日高走，高位曾見59.4元，收報57.5元，全日升22.34％，成交額達21.29億元。B站昨收報870元，升5.07％。阿里巴巴收報225.6元，升2.55％。

此外，心動宣布，將發行2.8億美元於2026年到期的可換股債券，年利率1.25厘，根據初步轉換價每股股份63.45元，可悉數轉換最多3430.87萬股，相當於換股及配股後股本的6.67%，集資淨額約2.756億美元（約21.43億港元）。

發行2.8億美元可換股債 集資21億

心動表示，是次配售和發債所得資金將用於進一步提升公司的研發能力及遊戲組合，並在用戶中提升集團品牌知名度及認可度，營銷及推廣遊戲及旗下的遊戲玩家互動社區TapTap，和潛在收購及策略性投資及一般企業用途。