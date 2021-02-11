科技股領漲 恒指次季開局升560點 ATMX貢獻390點 假期前企上20天線

明報記者 歐陽偉昉

國指收報11,217點，升2.24%。主板成交1782億元。港股通淨流入35.62億元，其中騰訊佔30.46億元，小米（1810）和美團亦分別錄得8.2億元和6.06億元。恒指雖大升，但昨日有20隻藍籌股報跌，升勢集中在高估值股，ATMX合共貢獻390點升幅。截至昨晚11時，恒指夜期報28,937點，低水2點。

20藍籌報跌 升勢集中高估值股

早前受壓的小型科技股表現強勁，明源雲（0909）和比亞迪電子（0285）上升逾一成，為表現最佳科指成分股；軟件即服務股（SaaS）移卡（9923）上升11.12%，微盟（2013）、中國有贊（8083）分別上升8.98%和6.3%。去季表現較弱的汽車股亦上升，電動車股比亞迪股份（1211）升7.64%，長城汽車（2333）上升10.67%。

航運股延續長賜號脫困以來升幅，業績做好的東方海外（0316）再升15.37%，6個交易日累升76.13%，中遠海運港口（1199）升12.19%。家電股同樣向好，JS環球生活（1691）去年收入及盈利均遠勝預期，績後急升19.72%，報25.2元，創上市新高。VESYNC（2148） 升10.96%，另外受近日監管拖累的思摩爾（6969）績後反彈7.93%。

東方海外再升 6日累升76%

昨日內房股繼續見頂回落，龍湖（0960）跌2.04%，為表現最差藍籌，華潤置地（1109）跌1.2%，防守公用股亦下跌，電能（0006）跌1.74%，煤氣（0003）跌1.46%。

分析：科技股蟹貨重 後市宜炒波幅

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，科技股暫時見底，但不是新一輪升浪開始。雖然市場消化美國10年期債息企穩在1.7厘，納指近兩日上升，但他擔心債息會繼續向上，另外科技股下挫累積一定蟹貨，反彈給予投資者離場的機會並造成阻力。科技股整固，傳統股亦難大升，恒指未必有力升至29,500點阻力位。他預期反彈後或繼續調整，次季先高後低，進取的投資者可以炒作波幅，其他可以趁機減持新經濟股等待機會。