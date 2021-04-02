持牌地產代理升穿4.1萬人創新高

若與去年3月全港持牌代理人數39,358人比較，疫情一年來增加1686人或逾4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，資金持續湧入樓市，帶動物業交投，而美聯今年首季新聘逾500名員工，新開約10間分行。布續稱，首季樓市暢旺，吸引更多新血加入代理行業，帶動持牌人數創新高。

中原首季住宅佣金逾12億

另一龍頭代理行中原地產表示，今年首季中原香港住宅佣金收益近12.2億元，創歷年首季佣金收益的新高紀錄，並連續3個月錄得逾3億元佣金收益。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季錄得12.2億元佣金收益，亦是自2019年第二季、即反修例風波爆發前，錄得12.64億元以來，7個季度以來單季新高。至於近期於大埔白石角開設旗艦店的利嘉閣，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，大埔二手私宅今年首季共錄約335宗買賣登記，除較去年第四季261宗增28%外，更較去年同期175宗幾近倍升，創自2018年次季後的11個季度新高。