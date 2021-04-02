大手客斥逾億 掃維港滙I 3伙海景戶

匯璽III 3房3222萬沽 實呎逾3萬

市場消息指出，上述維港滙I單位由同一組買家購入。維港滙I自3月推出以來累售258伙，套現逾35億元。此外，新地（0016）南昌站匯璽III，最新透過發價單形式，以3221.76萬元售出6座49樓B室，屬實用面積1047方呎3房間隔、實呎3.07萬元。

EIGHT STAR特色戶實呎4.3萬沽

太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET，亦以3897.2萬元售出10樓A室，屬實用面積913方呎連平台特色戶、折合實呎4.26萬元；項目3月開售至今累售10伙。新界新盤不乏大額成交，新地沙田九肚雲端，最新透過招標以1.204億元售出Sommet 8號屋；實用面積2938方呎連409方呎花園等、實呎4.1萬元，買家成交期為180日。

雲端逾1.2億再沽一洋房

同時，長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，昨日推出10幢洋房招標，售出23號屋，實用面積891方呎連265方呎花園等，成交價2396.8萬元、實呎2.69萬元，買家如於180日完成交易，可獲3.5%現金回贈。

信置西貢133 PORTOFINO，亦連售2伙連天台特色單位，包括2座5樓實用面積1076方呎連478方呎天台A室特色戶，成交價2800萬元、實呎26,022元；項目去年初推出至今累沽14伙、套現逾4.4億元，其中天台特色戶已經沽清。

另外，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧星濤、帝御‧嵐天，昨合共售約13伙。