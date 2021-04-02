海之戀2房升穿1100萬破頂 實呎逾2萬

外籍機師798萬購影岸‧紅2房戶

另外，去年航空業大裁員，令東涌等機組人員聚居地區樓價亦受影響，惟不足半年，市場剛錄得機師入市個案。中原分行經理曹嘉華表示，藍天海岸3期影岸‧紅A座低層E室，實用面積601方呎，2房間隔，新近以798萬元成交，實呎13,278元，買家為外籍機師，已擁香港永久居民身分。原業主2007年230萬元購入單位，帳面獲利568萬元或約2.5倍。

中原高級資深區域營業經理馮澤源表示，沙田新城市廣場4座中層G室，實用面積652方呎，3房連套房間隔，以1203萬元成交，實呎18,451元，為屋苑近一年來新高呎價之餘，亦較屋苑同類單位於1月份1000萬元成交價高出約20%。原業主1999年381萬元購入單位，帳面獲利約822萬元或逾2倍。

豪宅市場方面，土地註冊處顯示，大潭紅山半島松柏徑單號洋房，實用面積2,836方呎，4房雙套間隔，上月以7,300萬元成交，實呎約25,740元。買家為英皇娛樂酒店行政總裁余永焯，他去年曾相繼沽出於2015年購入的1座高層A室及同層的B室，共套現8580萬元。余氏2015年以9298.8萬元購入屋苑3個單位，上述2伙已沽出，現時仍持有3座一個中層單位。

九龍站上月40宗 4年最旺

九龍站上月共錄40宗二手成交，創4年新高，較2月24宗多67%。中原分行經理胡鴻洲表示，九龍站凱旋門摩天閣中層A室，實用面積976方呎，3房套房加工人套房間隔，享海景，以4100萬元連車位沽出，實呎42,008元，據悉現時屋苑車位市值約400萬元。原業主2007年2093.6萬元連車位購入，帳面獲利2006.4萬元或約96%。

雖然近月樓市交投暢旺，但樓價指數反覆，上周公布中原城市領先指數CCL升破180點後，昨日公布的CCL卻按周微跌0.33%，最新報180.33點，仍守180點大關，有關數據反映春節長假後第四周市况。