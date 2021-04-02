中環鴨巴甸街全幢4200萬易手

建華集團5700萬購筲箕灣舖

疫情下不少市民在家煮食，帶動食品零售商生意激增。疫情後斥資逾1億元購入兩個民生商舖的建華集團，再購入民生商舖。土地註冊處顯示，筲箕灣金華街23號地舖，面積約1000方呎，上月以5700萬元易手，呎價約5.7萬元。買家為創富東方有限公司，公司董事為建華集團行政總裁凌偉業（LING, WAI YIP JACKIE）。據悉，商舖現租予新界仔優質果菜，月租約12萬元，買家可享租金回報約2.5厘。原業主1992年9月450萬元購入，持貨28年，帳面大賺5250萬元或近12倍。

南昌街舖2680萬易手 56年升99倍

此外，深水埗南昌街80及82號地舖，面積共約1000方呎，最新以2680萬元易手，呎價約2.68萬元。原業主先於1965年以14萬元購入南昌街82號地舖，並在1969年以12.7萬元買入南昌街80號地舖，合共26.7萬元，即現持貨最少56年，帳面獲利2653.3萬元或99倍。