LV短租前A&F中環畢打街舖王 舖位丟吉4年 傳呎租約20元低高峰逾九成

明報記者

市場消息傳出，LV是次月租低見約30萬元，呎租僅約20元水平，料為區內呎租新低。事實上，美聯工商舖統計顯示，今年首季中環有約205個吉舖，空置率達14.2%，而吉舖數目較去年同期170個，按年更增加21%，令業主不得不面對現實。

曾一度為中環地標舖王、美國服裝連鎖品牌A&F在港的畢打行旗艦店，該品牌自2017年退租後，據悉業主以呎租約180至200元放租，惟一直未獲承租。早前業主低調地以短租形式招租，並獲同區在置地廣場設有逾萬方呎複式舖的LV短租地下至2樓共3層樓面，涉約1.65萬方呎，月租傳約30萬元，即呎租僅約20元，租期約一個月。若以A&F承租時的呎租約273元相比，呎租大跌逾九成。

A&F十年前700萬天價租舖

據LV官方網頁顯示，租用畢打行的商舖是用作Objets Nomades系列展覽，有關展品是結合世界各地著名設計的傳統手製工藝，以家具及精品為主，有關展覽自2018年起在港每年亦有舉行，如2018年曾租用畢打行5樓全層約5000方呎作展覽。

是次租用的樓面遠較過去大，3層共約1.65萬方呎，地下商舖展出精品為主，對外開放供參觀，而1及2樓展示較大型且具創意的家俬，設有多個展區，市民需要預約才可參與約30至45分鐘的導賞團，而有關展期由即日起至4月8日止。

雖然LV只是短租有關商舖，但仍落重本打造這個展覽場地，如在畢打行外牆懸掛大型橫額、另室內的裝修華麗堂皇，而展品亦非常昂貴，如皮製的足球機，售價達70萬元，吊椅售價近100萬元，已較傳出的短租30萬元高出逾1倍或以上。

中環吉舖較去年同期增兩成

資料顯示，建於1924年的畢打行，物業已被古蹟辦列為二級歷史建築，由霍英東家族旗下公司於1962年購入後持有至今。商舖曾租予已故鄧肇堅之長孫鄧永鏘經營的高級中式服裝品牌「上海灘」，2011年A&F以天價月租700萬元搶租上述舖位，租期長達9年，至2020年10月。

不過，在零售市道不景氣下，A&F在2016年第三季度業績報告中透露，決定提前退租舖位，並於2017年3月正式結業。