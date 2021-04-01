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深廣佛地鐵通行 其餘灣區多靠巴士

【明報專訊】香港的交通系統非常方便，早晚都有巴士接載市民，平日港鐵主要路線班次只隔數分鐘。與香港相比，內地城市大得多，除了的士及自駕以外，廣州、佛山、深圳、東莞都有地鐵，但其餘幾個城市只有巴士運作，有意到當地生活人士就要留意。

明報記者 黃清瑤

廣州市面積達7434.4平方公里，相等如6.7個香港，交通方面主要有地鐵 、巴士 、的士及水上巴士。廣州目前共有15條地鐵線，包括1號線至9號線、13號線、14號線、21號線、三北線、廣佛線及APM線等。收費方面由2元（人民幣‧下同）起，採用分段收費，當地主要使用「羊城通交通卡」，功效有如香港的八達通，但不能在商店使用。另外。若使用羊城通交通卡乘坐地鐵，可享5%折扣優惠。若乘客在一個月內使用同一張交通卡乘坐巴士及地鐵達到16次，此後車資會有6折優惠。

廣州市區冷氣巴士2元車費

當地亦有巴士，包括日間及夜間都運作的市區線、廣州快速公交(BRT)線等，巴士的收費亦非常廉宜，有冷氣的市區線巴士為2元，沒有冷氣的市區線巴士為1元，而偏遠地區價格會較高。

廣州的士分為有紅、黃、藍、金、綠五種顏色，分別隸屬不同公司，但價格收費相同。市區內起步價首3公里為12元，3公里後收費為每公里2.6元，至於15至25公里會加收20%費用，25公里以上加收50%。至於夜間服務費由晚上11時至翌日5時，按表加收30%費用。

當地亦設有水上巴士，共有14條航線、35個碼頭，客運船舶51艘。路線方面，可由金沙洲前往黃沙、天字前往中大，票價由1至20元不等，部分路線如S2芳村前往廣州塔線只於工作日行駛，亦需要提早預約。事實上，廣州常住人口只有1530萬，不過不少打工仔都在市中心地區工作，陸上交通運輸早已不勝負荷，才多了水上巴士紓緩交通壓力。不過水上巴士班次較疏，由10分鐘至60分鐘不等，而收費視乎航線而定，一般2元至5元不等，個別路線10元或20元。

佛山地鐵可轉乘廣州地鐵

佛山方面，該市與廣州相近，設有地鐵廣佛線往來兩地（即佛山地鐵1號線），乘客於部分月台可轉乘廣州地鐵，亦可用羊城通付費。至於巴士，則分為4個行駛區域，包括禪桂片區、順德容桂、大良片區、三水西南片區、高明荷城片區，而區與區之間以佛山城巴連接。如以羊城通付費，統一收1.4元，超過60分鐘另收0.7元。

的士方面，有自助召車「佛山行」手機應用程式（App），的士起標價首2.5公里10元，2.5公里後每公里收2.8元。

另外，深圳、佛山、東莞都有地鐵，至於惠州、中山、江門、珠海、肇慶則沒有地鐵。深圳地鐵主要有8條路線，收費亦由2元起，若乘客進閘後停留超過210分鐘，要補回最高單程票價車費。巴士收費亦為1元起，超過28公里會實施分段票制。有冷氣巴士收費2元起，上限10元；沒有冷氣巴士收費1元起，上限7元。

深圳的士 晚上11時後加收30％

深圳的士分為紅、綠和藍三種，其中綠色的士只能在寶安、龍崗兩區行駛，藍色為電能車，紅色則沒有限制。深圳的士收費較廣州昂貴，起表首2公里10元，其後每公里2.6元，紅色的士要加收3元燃油附加費，而夜間超過25公里部分按價加收30%。

東莞地鐵目前只有2號線，由東莞火車站途經石龍鎮、茶山鎮、莞城街道、東城街道、虎門鎮，終點是虎門火車站。目前東莞地鐵仍在改善，1號線正動工，是東莞地鐵路線之中最長的一條，其中5個為轉車站。黃江鎮站可連接深圳地鐵6號線，另一條支線可接駁贛深高鐵，該鐵路站已於2019年2月動工，預料2024年底通車；另外亦有3號、4號、5號、6號及7號線處於開發階段，當中7號線有望可連接廣場13號線。至於東莞巴士設有城巴、旅遊專線、跨鎮巴士等，收費亦為2元起，使用「東莞通」可享9折優惠。

其餘沒有地鐵的幾個城市主要以巴士及的士代步，車資大同小異，均由2元起。

中山及珠海的巴士線較多，如中山就有超過350條巴士線，珠海巴士網絡比較發達，基本上能到達市內各個地方。惟並非所有城市都可乘巴士到達，如肇慶巴士線只有5條，因此大多數要以的士或自駕代步。

[活在灣區]

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