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十大屋苑3月成交逼400宗 8年新高

【明報專訊】新春後二手交投大幅反彈，多區屋苑均出現價量齊升。據中原地產統計數據顯示，十大屋苑3月共錄397宗成交，按月升20.3%，創8年新高，僅低於2013年1月份的505宗交投量，並連續3個月錄得逾300宗成交。若以季度計，十大屋苑首季共錄1097宗成交，按季升33.9%，較去年同期的677宗急升62%，創27個季度、即近7年新高，僅低於2014年次季1117宗交投量。

首季逼1100宗 7年新高

資料顯示，3月份成交量升幅最高屋苑為將軍澳新都城，全月累積錄得60宗成交，較2月份的34宗急增76.5%，創近8年半單月新高，僅低於2012年9月份的62宗交投量。季度表現方面，新都城首季共錄約122宗成交，較去年同期的45宗升1.7倍。

按月成交呎價升幅最大屋苑為沙田第一城，由2月份的16,751元增至17,708元，按月升5.7%，成交量亦由31宗增至42宗，升幅35.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，現時二手交投已擴散至二三線屋苑，料復活節長假二手交投將保持暢旺。

另外，鰂魚涌康怡花園近日錄得罕有複式單位二手成交，美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，屋苑F座頂層複式戶，實用994呎，以1720萬元易手，為屋苑近月罕見錄得複式戶二手買賣，實呎17,304元。原業主1995年約690萬元購入單位，帳面獲利約1030萬元或約1.5倍。

貝沙灣洋房2.4億沽 實呎6.4萬

另外，薄扶林貝沙灣錄逾2億元二手成交。據土地註冊處顯示，貝沙灣5期一幢雙號洋房，3月初以2.4億元易手，單位實用面積3750方呎，樓高3層，4房4套間隔，實呎6.4萬元。資料顯示，買家須支付1020萬元稅款，相當於樓價4.25%，意味買家以首置名義入市。原業主2011年以1.1668億元購入上址，帳面獲利約1.2億元或約1倍。

市場消息指，何文田天鑄5座中層A室，實用1320方呎，新近以約3780萬元售出，實呎28,636元。原業主2016年3928萬元購入單位，持貨不足5年，帳面貶值逾140萬元，惟連同業主購入單位時所享優惠及現金回贈，料毋須蝕讓離場。

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