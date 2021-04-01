經濟

香港地產

施永青看好港樓市 「中央不想外國看到一池死水」

【明報專訊】疫情下今年首季樓市反彈幅度明顯，中原集團主席施永青昨出席活動時表示，仍然看好香港樓市，維持全年樓價升15%的預測，並指因客源的增加速度比放盤盤源快，料次季樓價升幅將比首季迅速。施續指，雖然去年本港受疫情和政治因素等影響，但樓價仍無大跌，反觀現時多種不利因素已經明朗化，如不少人憂慮移民潮出現，但相信對樓市的負面影響將逐漸淡化，更指從近日反對派的言論可見，部分已知難而退，預計再出現如2019年反修例風暴的機會將大大降低。

維持今年樓價升15%預測

工商舖市道方面，施永青估計，最快下半年中央會開放內地人來港消費，「在中美兩國角力下，中央不會想讓外國看到香港一池死水」。他預期，舖租及舖價已經見底，並見部分投資者已重新入市；寫字樓方面，他認為在內地實體經濟基礎支持下，可支持香港金融發展，能扭轉現時外資撤出帶來的影響。

他續指，香港與大灣區其他城市相比，仍具有特色，包括仍然實行資本主義、一般情况下仍行使普通法，除非涉及政治議題，香港人相對內地人仍有較大人身自由，「香港人仲可以申請移民，不會因而被公安拉」。他又指港人在外國有機會因涉及中美矛盾令資產被凍結等風險，反而香港及大灣區保障更大。

料今年港人大灣區2萬宗成交 升25%

另外，中原集團旗下公司香港房友圈，與策略合作伙伴舉行簽約儀式，中原中國內地副總裁兼華南區總裁李耀智指，去年受疫情影響，港人到大灣區購買的一手樓成交量約16,100宗，較2019年跌46%，總成交額逾309億元人民幣，按年跌約40%，9個城市中，去年最多港人投資珠海，佔26%，其次為中山，佔18%。他預期，大灣區今年樓價升約5%，並料港人佔大灣區城市成交宗數達2萬宗水平，按年升25%。另中原按揭董事總經理王美鳳稱，將對購入大灣區的買家提供港元低息按揭優惠，按揭成數高達五至七成，還款期長達30年。

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