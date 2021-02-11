九龍3新盤周日對撼 共涉148伙

火炭星凱‧堤岸短期批預售

會德豐和信置（0083）等合作的維港滙III，周日以發價單形式首輪賣70伙，另8伙招標；實用277方呎開放式戶折實666.9萬元起。恒地（0012）大角嘴利奧坊‧凱岸，昨加推45伙開放式至2房戶，折實543萬至1261萬元；同時推出20伙於周日發售，包括3伙兩房戶及17伙1房戶，折實價681萬至1261萬元；項目2018年開售至今累沽419伙，套現28億元。另會德豐啟德GRANDE MONACO周日亦賣37伙，折實價847.1萬元起，整批折實均呎2.5萬元；另同日推13伙招標。

事實上，九龍一手特色戶具承接力，永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿，以6500萬元售出第1座地下A室，實用1481方呎連花園特色戶、實呎4.38萬元，成交價和呎價均創項目新高。新界方面，中洲旗下火炭㘭背街新盤，命名為星凱‧堤岸，預計短期獲批預售；項目提供1335伙，主攻1及2房戶。

新地（0016）沙田多石街瓏珀山，復活節假期則對外開放示範單位，為一對4房雙套戶。另信置馬鞍山SILVERSANDS，最新以646萬元售出5B座地下E室連平台特色戶、1房間隔，實用266方呎連平台、實呎2.42萬元，呎價創平台戶新高。