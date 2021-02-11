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尚瓏折實均呎逾3萬 西營盤新高 貴半年前同區新盤近一成 開放式688萬入場

【明報專訊】復活節長假前，有新盤趁疫情緩和搶先以高價開盤。富豪酒店（0078）旗下西營盤皇后大道西新盤尚瓏，昨公布首批50個單位價單，折實平均實呎30,299元，高於西營盤一帶所有新盤首批平均呎價；開放式戶折實約688萬元入場，首批折實價計約66%單位低於千萬元水平。發展商昨日同時推出兩個特色戶，於復活節假期起招標。

明報記者 林尚民

屬999年期舊契的尚瓏，今日起開放位於上環宜必思酒店內的示範單位，而樓盤昨公布的首張價單，平均實呎約35,147元，扣除最高16%優惠，包括即供優惠6%、首輪銷售優惠4%、印花稅優惠及富豪星級優惠各3%後，折實均呎30,299元，若買家選用建期付款，最高折扣則為12%，與即供差距為樓價4%。

資料顯示，西營盤區內對上一個開價新盤，為去年9月恒地（0012）推出的藝里坊‧2號，當時首批折實均呎27,620元，即尚瓏開價較藝里坊‧2號首推單位高出近一成，甚至比恒地2018年推出的藝里坊‧1號首批折實均呎29,988元高，成為西營盤一帶首批折實均呎最高的新盤。

今日起開放示範單位 料長假後開售

富豪國際執行董事范統表示，尚瓏首批單位，除扣供16%折扣優惠外，亦為買家送出富豪薈會籍及Regal Dollar，開放式及1房單位總值18萬元，2房則為28萬元，即佔樓價約2%水平，有關Regal Dollar可用於支付管理費、入住系內酒店、於系內商場食肆用餐等。范又指，扣除有關優惠，今次項目定價貼市價水平；而整個樓盤只設130伙，相信市場容易消化，首批單位市值約5億元，預計長假後推售。

首批50伙 66%單位折實低於千萬元

是次首張價單50伙，包括8伙開放式戶、25個1房戶、17個2房戶，實用242至431方呎，定價819.17萬至1614.095萬元，折實688.1萬至1355.83萬元，折實實呎27,972至31,626元，當中所有開放式及1房戶，折實價均低於1000萬元，即佔今張價單66%。今批單位入場戶為實用242方呎的6樓D室開放式戶，定價819.17萬元，折實688.1萬元，折實實呎28,434元，而呎價最低一伙，為實用427方呎的6樓F室，採2房間隔，定價1421.9萬元，折實1194.4萬元，折實實呎27,972元。

推兩特色戶 4至5月每日招標1小時

另外，發展商昨先後推出尚瓏兩張銷售安排，推出的兩個特色戶，其中一個實用428方呎的30樓A室，2房間隔，連200方呎平台，將於4月3日至5月3日每日招標1小時，雖然范統未有透露單位意向價，但指區內同類單位現時招標成交呎價均逾4萬元水平。另一伙則為實用227方呎，連122方呎平台的5樓B室1房戶，於4月4日至5月4日每日招標1小時。

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