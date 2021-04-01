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經濟
2021年4月1日星期四
技術取勝
投資策略
港交所諮詢大降二次上市門檻 准舊經濟股申請
路透：內地擬設新板吸跨國外企
港股首季升4% 20天線得而復失
新股熱退卻 2月逾萬億港元存款流走
恒大擬今年分拆「房車寶」上市 積極「抽水」減債 一年融資888億
恒大今年銷售目標7500億 較去年微升
中國3月製造業PMI勝預期
財庫局回應新查冊安排 稱足夠辨認董事身分
華為去年多賺3.2% 第四季收入首錄跌幅
JS環球生活純利急升7倍 擬派末期息
李嘉誠旗下維港投資領投氫能飛機創企
百融雲創首掛插水16% 「頂頭槌」飛料蝕逾57萬
富豪汽車傳重啟IPO 吉利控股：尚未決定
SoFi美股碎股交易 10美元入場
匯豐「智豐收」接入eClass平台
思摩爾去年經調整淨利潤升72%
聯想控股去年多賺7% 增派末期息
周黑鴨去年純利跌逾六成 末期息0.08元
戶戶送掛牌不逢時 開市大跌三成 速遞員待遇惹爭議 遭大型基金杯葛
小非農新職51.7萬半年最多
字節跳動研拆抖音美上市
張兆聰：九興專注提升毛利率 股息吸引
李曉佳：港收緊查冊 知情權保障不及內地
技術取勝：比亞迪電子48.5元阻力較大
劉思明：港股衝高回落 聯塑基本穩可吸
周顯：香港「三不管」 加密貨幣富豪多
湯文亮：如果唔「強迫勞動」就請唔到人
尚瓏折實均呎逾3萬 西營盤新高 貴半年前同區新盤近一成 開放式688萬入場
九龍3新盤周日對撼 共涉148伙
施永青看好港樓市 「中央不想外國看到一池死水」
十大屋苑3月成交逼400宗 8年新高
荃灣近300宗9年來首見 將軍澳創10年紀錄
趙國雄子伙宏安 3億購Parkville多舖
深廣佛地鐵通行 其餘灣區多靠巴士
灣區須知：若不諳地理環境 地圖App幫忙召車
陳清白：若再大增供應拖冧樓價 惹官商勾結疑慮
樓價不升如女友拒婚 勿浪費時間彈藥
技術取勝：比亞迪電子48.5元阻力較大
【明報專訊】香港電視11元不容有失（圖）
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