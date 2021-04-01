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李曉佳：港收緊查冊 知情權保障不及內地

【明報專訊】港府在「零諮詢」之下即時收緊公司查冊，首階段是公司可不提供董事通常住址及完整身分證號碼；明年10月實行的第二階段，則允許自生效日起，公司再登記的文件如載有上述的受保護資料，便可不予公眾查閱；到2023年12月的第三階段，這些受保護資料涉及的人士也可要求不予公眾查閱。

住址身分證毋須公開 董事身分難核實

單單不讓公眾查閱公司董事住址及身分證，已掀起多種專業，尤其傳媒的質疑，其中備受批評的，是沒有身分證號碼會令公眾甚難核實董事身分，特別是姓名普通，撞名嚴重者更甚。有行家便以阿里巴巴（9988）主席張勇為例，以其中文名查冊，得出221項同名同姓紀錄，再加上英文全名，還是有198個紀錄，要知道此張勇非彼張勇，記者便要拿這198項紀錄逐一校對。

同樣情況下內地查冊又怎樣？現時除了可透過國家企業信用信息公示系統查閱企業基本信息如法人、註冊資本等之外，亦可利用已獲政府徵信牌照的民企如「天眼查」及「企查查」，用網頁或手機程式即時免費查閱企業法人、股權、公司架構、關連企業資料，部分人還有照片顯示，且提供企業或個人以往註冊紀錄，甚至連信用風險、法庭訴訟等均一應俱全，比香港查冊所得更詳細。如果付費，可查閱的資料更豐富。

內地企業查冊 按企業數據分類

當然，內地的企業查冊亦不會顯示董事住址與身分證號碼，但天眼查及企查查對企業數據分類處理，並採取類似搜尋器的功能對資料進行配對。再以張勇為例，企查查找到同名同姓者超過5000人，但系統已自動將有關連資料的「張勇」歸納分組；如果輸入更多關鍵詞，例如「阿里巴巴張勇」，匹配結果立即從逾5000個收窄至只有兩個（見圖）。

事實上，內地亦理解在公眾利益、社會責任的大義面前，私隱絕不是位高權重或違法不當者掩飾真相的藉口，因此一方面同樣保護董事私隱，另一方面也保證企業信息要公開真實陽光化，除了提供更便民高效的查冊服務，於2014年經公開徵求意見後，國務院亦公布《企業信息公示暫行條例》，不單列明企業必須提供什麼可公開信息，條例第九條也寫明有什麼資料是企業可選擇不公開披露，在保障企業與保障知情權之間給予清晰指引。

監察新選舉制度下政客 難上加難

反觀香港，收窄可公開內容，卻不為公眾提升查冊功能，取態正與內地的逐步陽光化背馳。港府一反常態，不作諮詢即時收緊查冊，正好讓一眾準備在新選舉制度下投身政圈的人士減輕「被查冊」之憂，但傳媒日後想監察這班新貴，將會難上加難。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕公眾利益 特權 國家企業信用信息公示系統 公司查冊

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