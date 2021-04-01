字節跳動研拆抖音美上市

今日頭條等業務 港或滬上市

字節跳動最近一項人事任命，引發了關於其上市計劃的揣測。字節跳動上周聘請了小米前高層周受資擔任財務總監，外界估計字節跳動此舉是為IPO作準備。周受資之前擔任小米的財務總監，並負責小米的IPO。市場預期字節跳動上市在即，令該公司的股票近期在私募交易的估值急升。彭博此前報道稱，字節跳動在二級市場交易的估值已達2500億美元。

至於「科技女股神」Cathie Wood的旗艦基金方舟創新ETF（ARKK）今年首季累計跌10.7%，在美國601隻的中型增長型基金當中，排名位於最差的1%。

女股神基金ARKK首季跌11%

去年ARKK的升幅達169%，不過隨着美國通脹預期升溫，美國10年期國債孳息率持續高企，科技股大幅調整。ARKK投資組合中的特斯拉（Tesla）等股價受挫，而Cathie Wood繼續奉行逢低買入的策略。此外，方舟太空探索與創新ETF（ARKX）周二首天交易跌近1%，收報20.3美元。

（綜合報道）

[國際金融]