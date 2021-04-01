經濟
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小非農新職51.7萬半年最多

【明報專訊】美國經濟活動重啟之際，就業市場顯著改善。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在3月增加51.7萬個，增幅是半年來最高。受疫情影響最大的休旅與餐飲業，在3月新增16.9萬個職位，是各行業中增長最多。ADP私人市場職位被視為周五公布的非農數據的前瞻，分析師預期3月非農職位增長超過65萬個。

拜登基建計劃出爐前 納指反彈

美國總統拜登3月簽署了價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，為疫苗接種、小型企業及家庭提供資金，刺激了美國的消費和就業。拜登在美東時間周三下午於匹茲堡公布新的基礎設施及就業計劃，料其規模將達2.25萬億美元，為道路、橋樑、寬頻建設及電網更新等投入大量資金，並提振美國製造業，以重塑美國經濟，加強與中國競爭。彭博社形容，這將會是美國政府自1960年代的太空計劃以來，規模最廣泛的發展大計。拜登公布相關計劃前，美國10年期國債孳息率維持在1.7厘高位，不過納指早段反彈逾1%，蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix及facebook等科技股向上。

拜登選擇在匹茲堡公布基建計劃意義深遠，因為當地曾是美國的鋼鐵重鎮，如今在醫療護理、科技等新產業提振下重拾活力，白宮視此為製造業復興的典範。彭博社稱，拜登的8年建設大計，將投資6200億美元用於重建交通及港口等基礎設施，6500億美元將用於改善電網、鋪設全國寬頻網絡及改善供水系統，約5800億美元則用於重振美國製造業，另有約4000億美元用於長者和殘疾人的護理。知情人士稱，相關細節仍可能有變，而為了替相關建設提供資金，公司稅率可能由21%提高至28%。白宮發言人稱，拜登將在4月公布更多措施，內容涉及兒童保健及醫療保健。

（綜合報道）

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