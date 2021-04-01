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戶戶送掛牌不逢時 開市大跌三成 速遞員待遇惹爭議 遭大型基金杯葛

【明報專訊】獲亞馬遜支持的外賣平台戶戶送（Deliveroo），在倫敦掛牌上市遇冷。雖然戶戶送的IPO定價僅為每股3.9鎊（約42港元）的招股價下限，但該股昨在開始交易後不久，股價已較招股價跌逾三成，低見2.71鎊（約29港元），其開市表現是英國近年大型IPO中最差，為英國脫歐後試圖爭取更多企業在倫敦上市帶來打擊。由於戶戶送的外賣速遞員待遇引起爭議，加上企業治理及雙重股權結構等問題，英國多個機構投資者，包括Legal & General、英傑華（Aviva）及Aberdeen Standard的基金管理部門均表明不會參與這次IPO。

戶戶送今次IPO集資15億鎊（約160億港元），是自電商平台The Hut Group去年9月上市以來，倫敦最大規模的IPO。券商Mirabaud Securities指出，與美國相比，在英國進行IPO並不是很受歡迎，加上當前上市的時機不佳，很多「宅經濟」企業近期股價受壓，影響了戶戶送的上市表現。受股價波動影響，戶戶送的股票交易昨兩度暫停，昨收報2.87鎊，跌26%。

同業Doordash全月跌逾兩成

近期美國國債孳息率高企，觸發增長型股票的換馬潮，戶戶送正屬此類股票。由高盛及摩通牽頭承銷的戶戶送IPO，在上周開始接受認購之際，市場的注意力已由疫情期間表現良好的增長型公司，轉移至其他可望受惠於經濟活動重啟的板塊。戶戶送的美國同業Doordash，3月股價跌逾兩成。歐洲送餐平台Just Eat Takeaway.com及Delivery Hero等，近期也股價下滑。

疫下訂單增 仍未扭虧

雖然戶戶送在疫情期間訂單增加，但迄今尚未實現盈利。去年，該平台的訂單數量增長64％，但全年經調整LBITDA（除息稅、折舊、攤銷前虧損）1180萬鎊（約1.26億港元），令外界質疑其76億鎊（約813億港元）的上市市值過高。此外，多個機構投資者質疑戶戶送的速遞員待遇，與負責任的企業做法不符，對其商業模式感到疑慮。

外賣員最低時薪僅21元

戶戶送目前將速遞員歸類為承包商，而不是僱員，引起一些爭議。根據非牟利傳媒機構新聞調查局（TBIJ）搜集到的數千張發票的數據，戶戶送最低收入的速遞員，時薪僅2鎊（約21港元），其三分之一的速遞員收入低於最低工資。戶戶送對這些調查數據提出異議，稱在最繁忙的時段，其速遞員平均時薪達13鎊（約139港元）。不過戶戶送數以百計的英國速遞員計劃下周舉行抗議活動，爭取改善待遇。

部分分析師指出，如果戶戶送要向速遞員提供養老金等員工福利，其本已微薄的利潤率將難以攀升，獲利之路似乎困難重重。英國最高法院上月裁定，召車平台優步（Uber）的駕駛者，有資格獲取僱員的權利。雖然涉及優步的裁決，暫未影響其他英國企業，但投資者已開始對「零工經濟」（Gig Economy）的商業模式採取警剔。

與此同時，戶戶送的股東亞馬遜，也面臨改善員工待遇的壓力。亞馬遜位於阿拉巴馬州的數千員工，本周就是否成立亞馬遜在美國的首個工會完成郵寄投票。亞馬遜在美國的80萬員工尚未組成工會。若今次表決成立工會，工人將具備更大的權力，與亞馬遜就薪酬等議題談判。

雙重股權架構 阻納入富時

除了盈利前景及員工待遇等問題，戶戶送的雙重股權架構，也令該公司的股票暫無法列入英國富時100指數，失去了一些追蹤該指數的被動型基金的投資。然而，倫敦擬修改對同股不同權的企業限制，以吸引更多增長型企業赴倫敦上市。

（綜合報道）

[國際金融]

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