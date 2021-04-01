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百融雲創首掛插水16% 「頂頭槌」飛料蝕逾57萬

【明報專訊】昨日有3隻新股掛牌上市，表現承接暗盤走勢，美佳音（6939）收市較招股價高6.35%；但盈滙企業（2195）潛水41.07%，該股接獲一張「頂頭槌」飛，不計手續費要蝕逾91萬元；百融雲創（6608）潛水16.04%，有14張「頂頭槌」飛認購，料每張飛需蝕逾57萬元。

明報記者 蕭嘉聰

百融雲創昨低開7.4%，並以近全日最低位26.7元收市，較招股價31.8元跌16.04%，不計手續費每手蝕2550元；盈滙企業同樣全日潛水，收市報0.33元，較招股價0.56元潛水41.07%，一手要蝕1150元。美佳音的表現相對較好，收市報1.34元，較招股價高6.35%，一手賺160元。3月新股市場氣氛明顯遇冷，根據資料，全月11隻新股上市中，有6隻股份跌穿招股價，賽生藥業（6600）及百度（9888）首日無升跌，有8隻至今仍要潛水。

聯易融截招股 孖展超購逾40倍

聯易融科技（9959）昨截止招股，本地傳媒引述市場消息稱，該股獲逾28萬人認購，超額認購約98倍，凍資824億元。綜合多家券商數據，聯易融科技孖展錄341億元，較公開發展超購40.2倍，該股將於4月9日上市。

另外，路透社報道，字節跳動正研究分拆旗下應用程式抖音到紐約或香港上市，並考慮安排今日頭條到香港或上海科創板上市，字節跳動未有回應查詢。消息人士指出，字節跳動是中國監管當局近年希望爭取到科創板上市的企業之一，亦有消息指自螞蟻集團IPO被叫停後，字節跳動對科創板上市不感樂觀，認為中國監管機構短期不會為另一家知名企業「開綠燈」。

彭博引述消息稱，中國生鮮食品連鎖品牌錢大媽計劃最快今年來香港上市，集資約4億至5億美元（約31.2億至39億港元），目前已與潛在上市顧問探討IPO事宜。報道指出，錢大媽計劃在IPO前的一輪融資，籌集約20億元人民幣，令公司估值最高達至250億元人民幣。公司在2019年12月完成D輪融資，市值達100億元人民幣，亦獲京東（9618）投資。

錢大媽傳最快今年來港上市

另外，連鎖茶飲品牌喜茶多次傳出有意來港上市，內媒引述創辦人兼CEO聶雲宸在朋友圈的聲明稱，喜茶傳聞上市次數太多，統一澄清今年沒有任何上市計劃。

[新股]

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