JS環球生活純利急升7倍 擬派末期息

期內集團總收入按年增39%至41.96億美元，經調整EBITDA按年增63.5%至6.63億美元。毛利增54.7%至17.43億美元，毛利率為41.5%，按年提升4.1個百分點。

疫情下對家電需求升 賺3.44億美元

集團主要經營九陽、Shark及Ninja等小家電品牌，九陽主要在中國銷售，專注於於廚房電器和清潔電器；Shark及Ninja品牌專注於家居環境電器及廚房電器，在北美、歐洲及日本等地銷售。去年九陽的收入按年增12.88%至14.28億美元，Shark及Ninja的收入分別按年增49%及75%，至17.06億美元及10.61億美元。

北美歐洲收入增五成及1倍

按地域劃分，中國市場收入按年增13%至14.39億美元，北美及歐洲市場大增51.6%及1.04倍，至22.1億美元及4.51億美元。集團表示去年抓住疫情期間消費者對健康、清潔和居家烹飪的需求，推出一系列新產品，帶動銷售。同時亦因應消費者購物習慣的改變，加大電商渠道投入。