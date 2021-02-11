經濟

中國3月製造業PMI勝預期

【明報專訊】國家統計局昨日公布，中國3月官方製造業採購經理指數（PMI）回升至51.9，為3個月新高，勝市場預期的51.2；非製造業PMI從51.4上升至56.3，亦高過預期的52；3月綜合PMI從上月的51.6回升至55.3。

新出口訂單指數重上50以上擴張水平

從分類指數看，構成製造業PMI的細項中，生產指數為53.9，按月上升2點，表明製造業生產擴張步伐加快；新訂單指數回升2.1點至53.6，新出口訂單指數亦升至51.2，重上50以上擴張水平，表明內外需均暢旺。從業人員指數亦升2點至50.1，是去年4月以來再次重回50以上，顯示製造業用工量有增加。

民生銀行首席研究員溫彬認為，3月PMI加快回升，說明中國經濟總體延續擴張態勢，供需同步回暖。不過，生產經營活動預期指數較2月回落，中小企從業人員指數仍位於50之下，說明復蘇過程仍然存在壓力。

另外，光大銀行金融市場部分析師周茂華則表示，從趨勢看，由於疫苗接種逐步鋪開，疫情對經濟拖累的紓緩，以及大規模紓困政策效果陸續釋放，全球經濟活動復蘇更為廣泛，內地與全球需求均見回暖。

但對於製造業而言，周茂華表示需要關注是行業間復蘇不平衡，商品原材料價格上升過快，以及全球疫情波動對需求可能做成的擾動。

相關字詞﹕疫苗 新出口訂單 製造業PMI

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