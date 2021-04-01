恒大今年銷售目標7500億 較去年微升

恒大去年業績一般，少賺53.3%至80.76億元，每股基本盈利0.613元，末期股息0.152元，按年減76.7%。去年收入增6.2%至近5100億元，核心業務利潤按年跌26.2%至301.3億元，毛利率跌3.6個百分點至24.2%。淨負債率152.9%，資產淨負債率76.7%。

許家印：恒馳汽車明年實現大量交付

早前被官媒發文點名批評「紙上造車」的恒大汽車（0708），集團主席許家印稱將於今年第四季度試生產恒馳汽車，明年實現大量交付，目前正按計劃前進，目標2025年生產100萬輛車；2035年產500萬輛車。他強調恒大汽車等產業「不是突然從天上冒出來，而是十幾年來不斷打造出來的八大產業」，強調恒大早自3年前已「堅定不移打造新能源汽車產業」，更抽調了2000多人作調研，在核心技術上是「能併購的都併購，合作的都合作」。