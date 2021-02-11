恒大擬今年分拆「房車寶」上市 積極「抽水」減債 一年融資888億

明報記者 方楚茵

近年恒大套現方式層出不窮，其中在2016至2017年藉恒大地產借殼回A股上市，引入1300億元戰略投資者，最終去年宣告「回A」失敗，債主最終被迫債轉股。今次恒大更大方披露融資「戰績」，包括自2020年3月以來恒大物業先後引入股東及上市集資合共近376億元；恒大汽車（0708）兩次配股集資300億元及恒大配股集資43億元等，合計高達888億元。

回購恒大冰泉49%股權 再包裝上市

後續融資計劃重點，落在早前已引入包括新世界（0017）鄭家純家族及趙令歡等戰略投資者的房車寶之上。許家印昨日在業績會上多次強調，房車寶早自2017年設立，至今已併購了全國5萬家門店，並將之與去年在美上市的「貝殼（BEKE）」相提並論，指兩者均是內地最大房產交易平台，但房車寶更是結合線上線下房產及綜合服務交易平台，相信今年將具備上市條件。早前，房車寶引入股東時，條款包含與投資者對賭一年內需於美國或其他交易所上市。

此外，中國恒大在2016年以27億元（人民幣‧下同）「斬件式」出售的恒大糧油、恒大冰泉及乳製品業務等，原來已秘密回購恒大冰泉（包含恒大糧油在內）49%股權。許家印表示，當時出售是由於該業務與恒大整體6000億至7000億元的銷售規模並不匹配，但現時恒大正打造衣、食、住、行、康養娛樂等的多元化業務，故將業務回購，並會包裝策劃上市。

恒大一心再推兩項業務上市，背後壓迫的正是三道紅線及兩集中的政策影響，集團指出，將維持「高增長、控規模、降負債」戰略，包括計劃將可售住宅土儲總規模未來兩年年均再下降1500萬平方米，控制在2億平方米左右。

維持「高增長、控規模、降負債」戰略

有息負債方面，目標是於2021年中期下降到5900億元以下；2022年中期降至4500億元以下，以及2023年中期降至3500億元以下，變相令淨負債率在2021年中期降到100%以下，2021年底現金短債比達到1以上，以及2022年底資產負債率降至70%以下，提前半年達成「三條紅線」降檔目標，成為「綠檔」企業。