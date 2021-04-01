新股熱退卻 2月逾萬億港元存款流走

2月份存款總額及港元存款分別按月下跌7%及11.8%，以金額計，港元存款較1月份流失1.02萬億元。但金管局強調，撇除新股認購貸款所產生的存款後，2月份存款總額及港元存款的跌幅，分別為2%及2.7%。而截至2月底，存款總額及港元存款分別較去年12月底升2.1%及4.6%。

另外，香港人民幣存款在2月下跌4.6%，於2月底為7610億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為4411億元人民幣，按月跌24%。

人幣存款按月跌4.6%

貸款數字同樣受新股因素而波動，2月份總貸款及墊款總額按月跌7.7%，當中在香港使用的貸款按月跌10.7%。若撇除新股認購貸款，2月份貸款按月下跌0.9%。

1月份本港新股市場相當活躍，當月中上市的醫渡科技公開發售超購1632倍，凍資6722億元，成為當時的凍資紀錄；1月底招股、2月初掛牌的快手更錄得逾1.28萬億元凍資額，再破紀錄。這些資金解凍後，近日有流走跡象，3月份港匯回落至7.77，目前報7.7742水平。