港股首季升4% 20天線得而復失

截至昨晚11時，恒指夜期報28,501點，高水123點。

3月港股通走資兩年半新高

昨日國指收報10,972點，跌0.44%，科指則微升3點，收報8183點，主板成交進一步收窄至1640億元，港股通淨流入13.07億元。恒指3月份數次嘗試反彈，均在20天線見阻力。

總結全季，恒指在農曆新年前受惠北水大幅流入支持，曾經累升14.51%，科指更曾觸及11,000點新高，最多累升三成。不過農曆假後美國10年期債息上揚，拖累高估值股見頂，加上內地憂慮人民銀行收縮流動性，公募股票基金熱潮消退，港股通出現淨流出。恒指雖然全季仍錄4.21%升幅，不過自高位下跌9%，科指倒跌2.87%，較高位更跌近三成。港股通在1月破紀錄淨流入3106億元後，3月淨流出126.93億元，為去年2月以來首次淨流出。

若以恒指2月17日見頂後計算，去年業績下滑的高估值股票遭受沉重沽壓（見表），吉利汽車（0175）自2月中至昨日累跌32.72%，為表現最差藍籌，美團（3690）和海底撈（6862）亦跌約三成，北水愛股騰訊（0700）跌18.39%。恒指新貴龍湖（0960）期內逆市升20.75%，為表現最佳藍籌。

向下調整格局未變 料續反覆偏軟

小米（1810）前晚宣布將製造電動車，昨升0.59%，近日被基金爆倉拖累的百度（9888）反彈5.55%，嗶哩嗶哩（9626）亦升3.5%。去年純利遜預期的萬洲國際（0288）急跌12.74%，為昨日表現最差藍籌，中銀香港（2388）績後亦跌4.57%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，中概股早前被沽售後，周初有技術反彈，不過港股自2月中開始向下調整格局沒有扭轉，大市跌勢喘定但反彈幅度也不大，資金主要炒作短期波幅，預期後市繼續反覆偏軟，料在27,800點至29,000點之間波動。