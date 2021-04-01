經濟

路透：內地擬設新板吸跨國外企

【明報專訊】多年前內地設立科創板以來取得成功，成為港交所（0388）吸引科技公司上市的勁敵。路透社昨日引述消息報道，國務院有意再設立新交易所，一方面希望可讓在港、美上市的中國公司回內地掛牌，另一方面冀望吸引外資赴內地上市，目標包括蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等。報道續指，當局已要求內地監管機構牽頭研究此議題。

港交所面對潛在競爭加劇，報道昨日下午公布後，股價應聲下挫（圖）。港交所收市跌1.3%，報457.4元。

交銀：乏人幣融資需求 中概股流港仍是大勢

本報向港交所查詢，發言人對報道不予置評。路透消息指，內地除設立新板吸引海外公司之外，另一種可行方法是提升新三板現有制度。該消息人士稱，中央一直希望可改造新三板，吸引中概股「回歸」。內地過往曾進行多次實驗，擬吸引外資入華。國務院曾於2011年下令研究「A股國際板」，於業界引發巨大爭議，最終只聞樓梯響。近年推出中國存託憑證（CDR）制度則反應平平。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝指出，設立新板吸引外資入華的願景雖好，但實際操作具一定困難。他指出，外企於內地上市便要遵守當地制度及法規，而參考中國企業在美掛牌的現狀，可說是「處處受制」。他又指出，以蘋果為例，雖然該公司有多間內地供應商，但公司並不需要作大量人民幣投資，因而人幣融資需求不大。被問及港交所地位會否遭動搖，他則表示，未來中概股回港仍將是大趨勢。

張華峰：港仍具優勢 滬難取代

立法會金融服務界議員張華峰則相信設立新板的提議仍在初步階段，而香港具有資金流動性強、上市快的優勢，上海無法取代。他指出，內地上市政策較多變，而香港條例清晰，相信港交所依然具優勢。

相關字詞﹕洪灝 新三板 港交所

上 / 下一篇新聞

港交所諮詢大降二次上市門檻 准舊經濟股申請
港交所諮詢大降二次上市門檻 准舊經濟股申請
港股首季升4% 20天線得而復失
港股首季升4% 20天線得而復失
新股熱退卻 2月逾萬億港元存款流走
新股熱退卻 2月逾萬億港元存款流走
恒大擬今年分拆「房車寶」上市 積極「抽水」減債 一年融資888億
恒大擬今年分拆「房車寶」上市 積極「抽水」減債 一年融資888億
恒大今年銷售目標7500億 較去年微升
恒大今年銷售目標7500億 較去年微升
中國3月製造業PMI勝預期
中國3月製造業PMI勝預期
財庫局回應新查冊安排 稱足夠辨認董事身分
財庫局回應新查冊安排 稱足夠辨認董事身分
華為去年多賺3.2% 第四季收入首錄跌幅
華為去年多賺3.2% 第四季收入首錄跌幅
JS環球生活純利急升7倍 擬派末期息
JS環球生活純利急升7倍 擬派末期息
李嘉誠旗下維港投資領投氫能飛機創企
李嘉誠旗下維港投資領投氫能飛機創企
百融雲創首掛插水16% 「頂頭槌」飛料蝕逾57萬
百融雲創首掛插水16% 「頂頭槌」飛料蝕逾57萬
富豪汽車傳重啟IPO 吉利控股：尚未決定
富豪汽車傳重啟IPO 吉利控股：尚未決定
SoFi美股碎股交易 10美元入場
SoFi美股碎股交易 10美元入場
匯豐「智豐收」接入eClass平台
匯豐「智豐收」接入eClass平台
思摩爾去年經調整淨利潤升72%
思摩爾去年經調整淨利潤升72%
聯想控股去年多賺7% 增派末期息
聯想控股去年多賺7% 增派末期息
周黑鴨去年純利跌逾六成 末期息0.08元
周黑鴨去年純利跌逾六成 末期息0.08元
戶戶送掛牌不逢時 開市大跌三成 速遞員待遇惹爭議 遭大型基金杯葛
戶戶送掛牌不逢時 開市大跌三成 速遞員待遇惹爭議 遭大型基金杯葛
小非農新職51.7萬半年最多
小非農新職51.7萬半年最多
字節跳動研拆抖音美上市
字節跳動研拆抖音美上市
張兆聰：九興專注提升毛利率 股息吸引
張兆聰：九興專注提升毛利率 股息吸引
李曉佳：港收緊查冊 知情權保障不及內地
李曉佳：港收緊查冊 知情權保障不及內地
技術取勝：比亞迪電子48.5元阻力較大
技術取勝：比亞迪電子48.5元阻力較大
劉思明：港股衝高回落 聯塑基本穩可吸
劉思明：港股衝高回落 聯塑基本穩可吸
周顯：香港「三不管」 加密貨幣富豪多
周顯：香港「三不管」 加密貨幣富豪多
湯文亮：如果唔「強迫勞動」就請唔到人
湯文亮：如果唔「強迫勞動」就請唔到人
尚瓏折實均呎逾3萬 西營盤新高 貴半年前同區新盤近一成 開放式688萬入場
尚瓏折實均呎逾3萬 西營盤新高 貴半年前同區新盤近一成 開放式688萬入場
九龍3新盤周日對撼 共涉148伙
九龍3新盤周日對撼 共涉148伙
施永青看好港樓市 「中央不想外國看到一池死水」
施永青看好港樓市 「中央不想外國看到一池死水」
十大屋苑3月成交逼400宗 8年新高
十大屋苑3月成交逼400宗 8年新高
荃灣近300宗9年來首見 將軍澳創10年紀錄
荃灣近300宗9年來首見 將軍澳創10年紀錄
趙國雄子伙宏安 3億購Parkville多舖
趙國雄子伙宏安 3億購Parkville多舖
深廣佛地鐵通行 其餘灣區多靠巴士
深廣佛地鐵通行 其餘灣區多靠巴士
灣區須知：若不諳地理環境 地圖App幫忙召車
灣區須知：若不諳地理環境 地圖App幫忙召車
陳清白：若再大增供應拖冧樓價 惹官商勾結疑慮
陳清白：若再大增供應拖冧樓價 惹官商勾結疑慮
樓價不升如女友拒婚 勿浪費時間彈藥
樓價不升如女友拒婚 勿浪費時間彈藥