路透：內地擬設新板吸跨國外企

港交所面對潛在競爭加劇，報道昨日下午公布後，股價應聲下挫（圖）。港交所收市跌1.3%，報457.4元。

交銀：乏人幣融資需求 中概股流港仍是大勢

本報向港交所查詢，發言人對報道不予置評。路透消息指，內地除設立新板吸引海外公司之外，另一種可行方法是提升新三板現有制度。該消息人士稱，中央一直希望可改造新三板，吸引中概股「回歸」。內地過往曾進行多次實驗，擬吸引外資入華。國務院曾於2011年下令研究「A股國際板」，於業界引發巨大爭議，最終只聞樓梯響。近年推出中國存託憑證（CDR）制度則反應平平。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝指出，設立新板吸引外資入華的願景雖好，但實際操作具一定困難。他指出，外企於內地上市便要遵守當地制度及法規，而參考中國企業在美掛牌的現狀，可說是「處處受制」。他又指出，以蘋果為例，雖然該公司有多間內地供應商，但公司並不需要作大量人民幣投資，因而人幣融資需求不大。被問及港交所地位會否遭動搖，他則表示，未來中概股回港仍將是大趨勢。

張華峰：港仍具優勢 滬難取代

立法會金融服務界議員張華峰則相信設立新板的提議仍在初步階段，而香港具有資金流動性強、上市快的優勢，上海無法取代。他指出，內地上市政策較多變，而香港條例清晰，相信港交所依然具優勢。