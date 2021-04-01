港交所諮詢大降二次上市門檻 准舊經濟股申請

大企「信譽良好」 可個別評估上市

根據建議，若公司採用同股同權架構，來港作第二上市將統一為3條途徑，分別為市值達100億元、有兩年會計紀錄；市值達30億元、有5年會計記錄；以及部分豁免情况。豁免方面，則將主要適用於未有往績的大型公司，若其市值超過100億元，且「信譽良好、歷史悠久」，港交所同樣可對其作出個別評估，允許作第二上市。港交所援引曾於港、英同步上市的Glencore為例，指此類公司便符豁免。

毋須屬「創新產業」 吸優質傳統行業

新規則下，以往針對中概股的「創新產業公司」要求將取消。港交所解釋指，以往作出創新要求，主要是為避免WVR架構於本港盛行；但現時繼續沿用要求，便「已超出此監管意圖」，並「導致傳統行業的大型優質大中華發行人都不能作第二上市」，因此希望改例。有資深會計界人士昨日回覆表示，原本就第二上市作出創新及傳統的分別便不合理，因兩類公司是「各人買各樣」；惟他同時指出，估計修例後可帶來的生意有限。

「老牌」中概股可保留不符港要求WVR架構申雙重上市

中概股現時回港方式，一般為先進行第二上市，隨後可申請雙重主要上市。港交所本次則提出，建議容許獲豁免中概股，即2017年12月15日前掛牌的公司，可選擇直接申請雙重上市。申請中概股須符合上市規則19C市值及收入要求，同時遵守主板多數規則，但對香港方面成交量並無要求。根據華興證券早前報告，可歸類為獲豁免中概股的公司至少有22家，而其中10家已經來港作第二上市。有望採用直接雙重上市渠道的，暫時僅有唯品會、歡聚、好未來等。

而中概股若在港美兩地作雙重主要上市，原則上應同時符合本港及美國要求。不過，翻查資料，港交所早於2019年的一份研究報告中就明言，對於獲豁免中概股而言，不同投票權架構將可享例外。以阿里（9988）、京東（9618）為例，前者有合伙人制度，後者有每股20票機制，未來若港交所肯批准，上述架構即使回港作主要上市也仍可保留。本次諮詢內建議的直接雙重上市機制，同樣允許公司保留不合規的WVR架構。不過料仍有「出格」WVR架構、且尚未來港的中概股，現時僅數非常少數。

明報記者 馬迪帆