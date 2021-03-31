經濟
王俊騏 基金特區

基金特區

安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市

【明報專訊】市場擔心債息抽升及通脹升溫，中港股市近期沽壓沉重，高估值的科技及新經濟股為重災區。安聯投資高級基金經理鍾秀霞接受本報專訪時表示，近期港股調整仍算健康，未至於踏入熊市，考慮到市場架構轉變後估值還算合理，加上內地投資渠道不多，民眾有增加配置股票空間等，都帶來支持，而中港股市對比其他市場仍然大落後。她又料近期極為波動的科技股，遇上政策風險，短線都難以轉勢，要待監管趨明朗後，風險回報才見吸引。

恒指由2月中創下的高位31,183點，直至昨天收市價計已回落近一成。鍾秀霞認為，中港股市去年回報同樣不錯，有不少獲利盤出現，導致股市回調也不為奇，短線料續有板塊輪動；而以過去5年或10年表現看仍落後於美股，估值也尚算合理。她解釋，雖然估值已經抽升，但要考慮中港股市結構都已改變；一來Ａ股已開放外資進入市場，二來港股迎來更多中概股第二上市，增長股比例亦提高，把估值與歷史水平比較參考性不大。再者，中港經濟具持續復蘇動力，短線會續支持股市及使個別板塊受惠，加上目前中港股市的本地投資者參與比率仍然較低，未來參與增多會為股市帶來支持。

市場估值看法轉變

高增長股擠估值為近期股市焦點，不少股價從高位斷崖式下插。鍾秀霞認為估值會隨市場轉變，例如很多行業由昔日「春秋戰國」時代，變成龍頭獨大整固市場。而這些行業龍頭，在市場擴張後也能續搶市佔率，定價能力增強，一旦市場格局改變，估值變得更貴也顯得合理。投資者架構轉變也會影響估值，過去港股以海外資金為主，外資會把港股內的公司與外國同業比較，自然不願給予較高溢價。然而，內地投資者於港股比例愈來愈高，會相對較接受A股這樣的估值，港股比較起來便顯得不貴，有上升空間。而且內地投資者也較明顯區分好壞公司，只要質素佳，都願意給予溢價。

債息通脹擔憂料下半年淡化

市場何時才能消化債息及通脹向上也受關注。鍾秀霞表示，內地由於率先控制好疫情，經濟率先反彈，但料下半年復蘇動力可能放緩，關鍵在於放緩程度。若經濟增長仍達到中央標準，料中央都不會大幅收緊政策，偏向中性取向。她估計內地首季經濟增長會是最快，第二季開始放緩，下半年會進一步放緩到正常水平，屆時對息口及通脹的擔憂便會淡化，轉為關注2022年經濟展望。

除了債息，北水大舉流出是近期大市受壓原因之一。南下資金由年初大舉流入托高港股，至近月迅速流出，波幅極大。鍾秀霞相信，北水「來來去去係會持續嘅，但唔會走咗就永遠唔返嚟」，南下資金也會持續增加，受內地人口多，存款比率高及投資渠道選擇少所帶動。然而，她料今年兩地股市波幅仍較大，整體回報料不及去年，更要個別選股，除了看估值，還要看業務增長能見度等。

受惠經濟復蘇 消費股看俏

鍾秀霞有份管理的安聯香港股票基金，去年回報達到26.7%，跑贏大市。她透露基金早於去年底，已率先在部分累升較多的健康護理股，還有個別工業及科技股等，先行獲利減倉，轉倉到受惠疫後經濟復蘇的板塊，特別是一些短線盈利反彈公司，如內地本地消費概念股包括旅遊股。她解釋，出國旅遊仍需較長時間回復正常，同時內地本地旅遊需求正上升，接下來還有不少長假期支持。即使年底各國或會重新通關，但疫後人們生活模式也會改變，國內旅遊將為可持續趨勢。

近期最受關注的科技股，先有債息抽升擠壓估值，再有內地加強監管互聯網企業，及中概股遭斬倉等消息接連重挫。鍾秀霞表示，其實有個別科技股已回落了很多，估值變得相對合理，內地也只是要加強監管而非要毀滅公司整盤業務，核心業務還能持續增長。只是過去內地公司但凡涉及到政策風險，股價短期都難有好表現。她相信只要待監管明朗化，政策風險反映在股價後，科技股的風險回報便見吸引，基金暫時也按兵不動，未有再進一步加減倉科技股，觀望內地監管政策出台。

同樣高估值的電動車股，被中央點名關注有關炒風，最近股價同樣受壓。鍾秀霞同意新能源車為一個長線趨勢，但要捕捉非常困難。她解釋，傳統車廠生產傳統汽車為主，現時要兼顧電動車，當後者增長快同時意味傳統車產量受壓，較難受惠於這趨勢。至於新能源車廠仍處於發展初期，市場定位及產品安全等還待檢證，欠基本因素支持同樣難受惠。她透露，基金近年都是傾向從新能源車供應鏈入手，例如當傳統車廠轉型生產電動車，設備公司自然會受惠，例如相關儲電及軟件公司等。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

上 / 下一篇新聞

港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
長汽去年純利54億 營業收入創新高
長汽去年純利54億 營業收入創新高
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
中國國債獲納入富時旗艦指數
中國國債獲納入富時旗艦指數
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中央智囊：港要變雙循環樞紐
中央智囊：港要變雙循環樞紐
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
PayPal接受加密貨幣結帳
PayPal接受加密貨幣結帳
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
技術取勝：恒地34元有支持
技術取勝：恒地34元有支持
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
周顯：物業升值要計折舊因素
周顯：物業升值要計折舊因素
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
美聯去年轉賺1.3億
美聯去年轉賺1.3億