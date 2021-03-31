安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市

恒指由2月中創下的高位31,183點，直至昨天收市價計已回落近一成。鍾秀霞認為，中港股市去年回報同樣不錯，有不少獲利盤出現，導致股市回調也不為奇，短線料續有板塊輪動；而以過去5年或10年表現看仍落後於美股，估值也尚算合理。她解釋，雖然估值已經抽升，但要考慮中港股市結構都已改變；一來Ａ股已開放外資進入市場，二來港股迎來更多中概股第二上市，增長股比例亦提高，把估值與歷史水平比較參考性不大。再者，中港經濟具持續復蘇動力，短線會續支持股市及使個別板塊受惠，加上目前中港股市的本地投資者參與比率仍然較低，未來參與增多會為股市帶來支持。

市場估值看法轉變

高增長股擠估值為近期股市焦點，不少股價從高位斷崖式下插。鍾秀霞認為估值會隨市場轉變，例如很多行業由昔日「春秋戰國」時代，變成龍頭獨大整固市場。而這些行業龍頭，在市場擴張後也能續搶市佔率，定價能力增強，一旦市場格局改變，估值變得更貴也顯得合理。投資者架構轉變也會影響估值，過去港股以海外資金為主，外資會把港股內的公司與外國同業比較，自然不願給予較高溢價。然而，內地投資者於港股比例愈來愈高，會相對較接受A股這樣的估值，港股比較起來便顯得不貴，有上升空間。而且內地投資者也較明顯區分好壞公司，只要質素佳，都願意給予溢價。

債息通脹擔憂料下半年淡化

市場何時才能消化債息及通脹向上也受關注。鍾秀霞表示，內地由於率先控制好疫情，經濟率先反彈，但料下半年復蘇動力可能放緩，關鍵在於放緩程度。若經濟增長仍達到中央標準，料中央都不會大幅收緊政策，偏向中性取向。她估計內地首季經濟增長會是最快，第二季開始放緩，下半年會進一步放緩到正常水平，屆時對息口及通脹的擔憂便會淡化，轉為關注2022年經濟展望。

除了債息，北水大舉流出是近期大市受壓原因之一。南下資金由年初大舉流入托高港股，至近月迅速流出，波幅極大。鍾秀霞相信，北水「來來去去係會持續嘅，但唔會走咗就永遠唔返嚟」，南下資金也會持續增加，受內地人口多，存款比率高及投資渠道選擇少所帶動。然而，她料今年兩地股市波幅仍較大，整體回報料不及去年，更要個別選股，除了看估值，還要看業務增長能見度等。

受惠經濟復蘇 消費股看俏

鍾秀霞有份管理的安聯香港股票基金，去年回報達到26.7%，跑贏大市。她透露基金早於去年底，已率先在部分累升較多的健康護理股，還有個別工業及科技股等，先行獲利減倉，轉倉到受惠疫後經濟復蘇的板塊，特別是一些短線盈利反彈公司，如內地本地消費概念股包括旅遊股。她解釋，出國旅遊仍需較長時間回復正常，同時內地本地旅遊需求正上升，接下來還有不少長假期支持。即使年底各國或會重新通關，但疫後人們生活模式也會改變，國內旅遊將為可持續趨勢。

近期最受關注的科技股，先有債息抽升擠壓估值，再有內地加強監管互聯網企業，及中概股遭斬倉等消息接連重挫。鍾秀霞表示，其實有個別科技股已回落了很多，估值變得相對合理，內地也只是要加強監管而非要毀滅公司整盤業務，核心業務還能持續增長。只是過去內地公司但凡涉及到政策風險，股價短期都難有好表現。她相信只要待監管明朗化，政策風險反映在股價後，科技股的風險回報便見吸引，基金暫時也按兵不動，未有再進一步加減倉科技股，觀望內地監管政策出台。

同樣高估值的電動車股，被中央點名關注有關炒風，最近股價同樣受壓。鍾秀霞同意新能源車為一個長線趨勢，但要捕捉非常困難。她解釋，傳統車廠生產傳統汽車為主，現時要兼顧電動車，當後者增長快同時意味傳統車產量受壓，較難受惠於這趨勢。至於新能源車廠仍處於發展初期，市場定位及產品安全等還待檢證，欠基本因素支持同樣難受惠。她透露，基金近年都是傾向從新能源車供應鏈入手，例如當傳統車廠轉型生產電動車，設備公司自然會受惠，例如相關儲電及軟件公司等。

王俊騏 明報記者

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