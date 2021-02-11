將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳本月迄今二手成交量達503宗，區內半新盤藍塘傲，3月至今錄得6宗成交，當中5座中層J室，實用面積575方呎兩套房間隔，望內園景及海景，原業主去年6月放盤叫價980萬元，累減32萬元或約3％後，以948萬成交、實呎16,486元；原業主2016年10月以約727萬元一手購入，帳面賺221萬元或約30%。

SAVANNAH一房5年升值六成

同區半新盤SAVANNAH，新錄細單位成交；香港置業分區董事劉浩勤表示，屋苑3C座高層F室，實用面積417方呎1房戶，以780萬元易手，實呎18,705元；原業主2016年6月以492.1萬元一手買入，帳面賺287.9萬元或59％。

美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山海栢花園新錄4座中層D室成交，實用389方呎2房間隔，原業主早前叫價約700萬元，議價後減14萬元或者2％，以686萬元獲區內用家承接、實呎17,635元；原業主2015年3月以約485萬元購入，帳面獲利約201萬元或41%。與此同時，馬鞍山3月迄今亦錄約182宗二手私宅成交，成交量創逾1年來按月新高。

駿景園本月11宗成交 3房呎售1.4萬

沙田火炭區二手交投見活躍，區內指標屋苑駿景園，本月暫錄約11宗成交；中原分行經理許秋偉稱，屋苑新錄11座中層G室，實用面積974方呎、3房連套房間隔，議價後以1385萬元易手，實呎14,220元；原業主2007年以575萬元購入單位，是次沽出單位，帳面賺約810萬元或1.4倍。