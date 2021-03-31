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首季新盤成交3870宗 按季跌兩成

【明報專訊】環球經濟於今年首季持續受新冠疫情影響，據本報統計，今年首季（截至3月30日）本港整體新盤成交錄逾3870宗，雖然相對去年第四季樓市恢復熾熱時，按季跌近兩成，但卻比去年首季疫情開始肆虐時，按年勁升六成。今年首季「賣樓王」為會德豐，連合資項目，首季內估計累售約800伙、吸金約140億元；反觀龍頭發展商新地（0016），今年首季內未有全新樓盤開售，屬近年罕見，業界估計新地是因看好後市而推遲開盤。

今年首季內最積極開盤的發展商為會德豐，季內推出的全新盤包括啟德MONACO系列，港島山頂道77/79 PEAK ROAD，以及與信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，連同餘貨，估計會德豐季內共售約800伙、吸金近140億元，成首季「賣樓王」。

會德豐吸金140億成「賣樓王」

第一季內其他熱賣全新樓盤，還包括南豐將軍澳日出康城LP10，1月開售至今累沽約540伙，佔項目單位總數893伙逾六成，估計套現總額約62億元。

另香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，年初開售以來亦累沽近400伙，佔項目單位總數557伙逾七成，估計套現總額約18億元。

首季內焦點豪宅成交，非長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD莫屬，項目頂層實用3378方呎「天池屋」特色戶，新春期間以近4.6億元售出，實呎13.6萬元，打破山頂MOUNT NICHOLSON分層戶呎售13.2萬元舊紀錄，成亞洲一手分層物業新高呎價紀錄。

新地今年暫未開售全新盤 近年罕見

可留意的是，2018年至2020年均為「賣樓王」的新地，今年首季只以銷售餘貨為主，季內僅於3月初公布太子道西Prince Central首推50伙的價單（折實均呎2.96萬元），惟其後變陣，表示由於項目料短期內可獲批入伙紙，稍後將以現樓形式發售。

中原：憧憬全面通關

　　 發展商看好後市推遲開盤

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，疫情回穩，社會憧憬中港恢復全面通關，加上近日一、二手成交暢旺，令部分發展商看好後市而推慢開盤步伐，以新地而言，旗下Prince Central、沙田多石街豪宅瓏珀山，相信均採「先求價後求（銷）量」策略，所以不急於清貨。

相關字詞﹕帝御‧嵐天 新地 會德豐

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