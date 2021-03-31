新地上載瓏珀山樓書 料下月推

單位實用由920方呎起

瓏珀山預計2022年5月落成，樓花期長約14個月，另外項目設215個私家車位。

一手豪宅新盤熾熱，信置（0083）西貢133 PORTOFINO亦開放全新現樓7號示範屋；信置營業部聯席董事田兆源指，7號屋為項目面積最大洋房，實用面積3491方呎、附私家升降機，將連家俬出售，裝修費1000萬元，復活節期間對外開放。他續指，項目去年初至今累售10個分層單位及1幢洋房，套現3.5億元。

田續指，集團同系觀塘凱滙累售1707伙，套現逾213億元，料5月中開始收樓；凱滙最新售出一伙，為3座6樓K室，實用面積569方呎連126方呎平台，成交價1358.3萬元，實呎2.38萬元。

133 PORTOFINO設新示範屋

即將踏入第二季，發展商公布來季推盤部署；恒地（0012）旗下恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，集團部署第二季推售啟德沐泰街項目第1、2期（1期479伙已批預售、2期301伙仍然待批），第二季內開售。

恒地次季推啟德盤涉780伙

中信泰富馬鞍山峻源昨連售3伙，單日吸金約6660萬元；其中一伙以3228萬元售出的第1座6樓B室，實用面積1615方呎4房戶、實呎19,988元。峻源自2019年9月推售至今，累售約140伙，佔項目單位總數148伙的95%，全盤清袋在望。

另外，中洲置業火炭坳背灣街新盤，今日亦公布銷售部署；項目由4幢組成，總共提供1335伙。