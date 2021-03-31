經濟

香港地產

上水地舖6000萬沽 低市價兩成

【明報專訊】在新冠疫情各地封關措施影響下，過往主攻內地旅客生意、有「水貨街」之稱的上水新康街，新近有商舖以低市價成交；相關商舖位於新康街47A號，地舖連閣樓總面積約2000方呎，市場消息指，新近以6000萬元易手、呎價3萬元，較市價低約20%。據悉，商舖過去由個人護理產品連鎖店萬寧以月租20萬元承租，惟萬寧早前已棄租，業主隨即放售，並交吉易手。

原業主持貨44年 帳賺164倍

據悉，上述原業主雖然以低於市價兩成沽貨，但據土地註冊處資料顯示，原業主早於1977年以36.3萬元購入，持貨44年，帳面依然大賺5963.7萬元，物業期內升值逾164倍。

另政府去年對工商物業撤辣後，工商物業重拾升軌；億京、信置（0083）及資策（0497）合作的九龍灣富臨中心，增優惠推餘貨；資策投資部副常務董事何樂輝指，項目自2018年初推出以來累沽逾六成單位，七成為用家，而內地客佔整體三成，現待售單位包括6層全層樓面，發展商推出優惠促銷，所有買家可獲送贈50%釐印費。

富臨中心送五成釐印招徠

發展商亦推出三款付款辦法，買家選用75天成交期，可獲九折；選用「先用後付」付款辦法，先支付樓價10%後，成交期最長24個月，可享8%折扣優惠。若計算九折優惠後，項目呎價由11,835元起，寫字樓單位折實售價約997萬元起，商舖折實約548.9萬元起。

相關字詞﹕新康街 水貨街 九龍灣 資本策略 信置 億京 富臨中心

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