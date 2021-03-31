上水地舖6000萬沽 低市價兩成

原業主持貨44年 帳賺164倍

據悉，上述原業主雖然以低於市價兩成沽貨，但據土地註冊處資料顯示，原業主早於1977年以36.3萬元購入，持貨44年，帳面依然大賺5963.7萬元，物業期內升值逾164倍。

另政府去年對工商物業撤辣後，工商物業重拾升軌；億京、信置（0083）及資策（0497）合作的九龍灣富臨中心，增優惠推餘貨；資策投資部副常務董事何樂輝指，項目自2018年初推出以來累沽逾六成單位，七成為用家，而內地客佔整體三成，現待售單位包括6層全層樓面，發展商推出優惠促銷，所有買家可獲送贈50%釐印費。

富臨中心送五成釐印招徠

發展商亦推出三款付款辦法，買家選用75天成交期，可獲九折；選用「先用後付」付款辦法，先支付樓價10%後，成交期最長24個月，可享8%折扣優惠。若計算九折優惠後，項目呎價由11,835元起，寫字樓單位折實售價約997萬元起，商舖折實約548.9萬元起。