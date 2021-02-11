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十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%

【明報專訊】過去兩年香港備受反修例風波及新冠疫情影響，零售業處於低潮，舖位租金亦大跌；本報翻查差餉物業估價署資料，本港十大一線地標式商場的10間名店，2021/22年度應課差餉租值全面報跌，逾半數按年跌幅達兩成以上，其中長實（1113）持有的尖沙嘴1881 Heritage美國珠寶品牌Tiffany & Co.的舊舖位，最新租值更較2019/20年度、即舖位丟空前大跌54%之多。

明報記者

本報選取十個一線商場的部分名店作例子，發現新一年度的應課差餉租值全面報跌，跌幅最大為1881 Heritage地下8號舖，最新應課差餉租值為4812萬元，較2020/21年度的7644萬元，大幅下跌37%，為各大型商場跌幅最大例子。此外，該舖位於2019/20年的應課差餉租值逾1.05億元，換言之，舖位兩個財政年度以來，應課差餉租值跌幅達54.33%。

值得一提的是，由於差估餉每年3月更新的新一年度差餉租值，是以之前一年10月1日的市况評估，故2019/20年度數字，實際反映2018年10月、即反修例運動前的市况。

Tiffany去年3月棄續租權 舖位丟空至今

資料顯示，上述Tiffany & Co.旗艦店，面積約3900方呎，於商場2009年開幕時已進駐，惟該舖於去年3月未有行使續租權而結業，舖位一直丟空。

另希慎（0014）持有的銅鑼灣希慎廣場地下至2樓一籃子舖位、即蘋果現在租用的專門店巨舖，新一年度差餉租值亦跌穿1億元；該舖新一年度租值為8256萬元，較2020/21年度的1.01億元跌18%，若對比2019/20年的1.23億元，亦累跌超過33%。

希慎蘋果店租值跌穿1億

至於本港最傳統的兩個「名牌集中地」，中環置地廣場、尖沙嘴海港城租值同樣大跌，其中法國頂級品牌LOUIS VUITTON租用的置地廣場地庫至1樓巨舖，最新租值5100萬元，按年度跌25%，對比2019/20年度的7560萬元亦累計跌約32%。

另一意大利奢侈品牌PRADA租用的尖沙嘴海港城複式舖，雖然2020/21年度租值較2019/20年度無升跌，但新一年度租值按年下跌約兩成，由2.06億元跌至約1.65億元。

分析：憧憬下半年遊客重臨

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，商場舖位可「全天候」營業，亦會不時推出優惠吸客，故不少商戶都較愛進駐商場，他更指「一線商場好難入、入咗唔會容易走」，所以業主根本毋須減租，租金相對街舖穩定，惟過去一年幾乎處於沒遊客的狀况，租金有調整亦屬正常，但估計隨着下半年遊客有機會重臨，未來租金走勢會好轉。

相關字詞﹕蘋果 希慎廣場 置地廣場 Tiffany＆Co. 差餉物業估價署

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