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經濟
2021年3月31日星期三
技術取勝
投資策略
港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
長汽去年純利54億 營業收入創新高
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
中國國債獲納入富時旗艦指數
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中央智囊：港要變雙循環樞紐
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
PayPal接受加密貨幣結帳
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
技術取勝：恒地34元有支持
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
周顯：物業升值要計折舊因素
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
美聯去年轉賺1.3億
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市
技術取勝：恒地34元有支持
【明報專訊】寧滬高速邁向10.6元（圖）
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