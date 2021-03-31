PayPal接受加密貨幣結帳

比特幣曾升穿5.9萬美元

PayPal表示，這是用戶首次可在PayPal錢包，無縫使用加密貨幣，就像使用信用卡或借記卡一樣。這項名為「使用加密貨幣結帳」（Checkout with Crypto）的新功能，讓PayPal用戶可選擇使用比特幣、萊特幣、以太幣或比特幣結帳。在進行支付時，PayPal會將用戶所持的其中一種加密貨幣，轉換為法定貨幣，以便購物。具體操作視乎用戶持有的加密貨幣類型，以及其加密貨幣的價值是否足以進行支付。

PayPal稱，不會向使用加密貨幣結帳的用戶收取交易手續費，不過由加密貨幣兌換成法定貨幣時，將設置兌換差價。商家毋須承擔匯率波動的風險。此外，國際信用卡組織VISA已在周一宣布，將接受與美元掛鈎的加密貨幣USD Coin（USDC）支付結算。

（綜合報道）

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