字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂

藍蓮花資本顧問（Blue Lotus Capital Advisors）表示，字節跳動是少數尚未上市的內地頂級互聯網企業，其業務增長、人才和產品質素良好，因此受熱錢追捧。字節跳動的對手快手科技（1024）上月在香港上市，目前股價較115港元的招股價升逾1倍，市值超過1萬億港元。知情人士稱，快手的上市表現可能觸發投資者近期重估字節跳動的估值，有的投資者甚至提出3500億美元的估值，才願意轉讓字節跳動的股份。不過字節跳動在監管問題上仍面臨一些不確定因素，包括美國政府仍未完全消除強迫TikTok拆售的可能，而內地監管機構近期亦對科技巨企加強規管。

戶戶送下限定價 今倫敦掛牌

此外，將在今天（周三）於倫敦掛牌上市的英國外賣平台戶戶送（Deliveroo），招股價為每股390便士（約42港元），屬招股價範圍下限，令公司上市市值僅76億鎊（約812億港元），低於外界預期。招股價偏低，是由於部分投資機構表明不會購買戶戶送的股份，憂慮該公司對速遞員的待遇不符合標準。部分英國速遞員打算在戶戶送上市首日罷工。

（綜合報道）

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