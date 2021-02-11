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女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫

【明報專訊】「科技女股神」Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Investment Management）的太空探索與創新ETF（ARKX）昨起開始在芝加哥期權交易所（CBOE）旗下證券交易所Cboe BZX Exchange交易，其投資組合除了涵蓋航空、航太、國防、通訊等科技企業，也投資了與太空概念無關的ATM中資科網股——阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690），內地電商平台京東（9618）更是ARKX第五大持倉。此外，同樣與太空無直接關連的美國強勢科技股亞馬遜、Netflix及Alphabet，以及3D打印股ETF也在這投資組合內（見表）。

拜登政府即將公布大型基建計劃之際，美國通脹預期繼續升溫。美國10年期國債孳息率昨晚升穿1.75厘，美股三大指數早段下滑，科技股偏軟。美匯指數昨升穿93，為4個月高位，金價跌穿1700美元。蘇伊士運河航道重開後，國際油價昨回落1%。布蘭特期油昨跌穿每桶65美元，紐約期油跌穿每桶61美元。

金價跌穿1700美元 國際油價回落1%

ARKX是方舟投資旗下第8隻ETF，也是Cathie Wood自2019年以來首隻新ETF。根據方舟的公告，ARKX為主動管理型ETF，其投資的股票有80%與太空探索及創新有關。方舟將相關企業分為四大類別，分別為軌道航太類（orbital aerospace）、次軌道航太類（suborbital aerospace）、促成科技類（enabling technologies）及航太受益類（aerospace beneficiary）。Cathie Wood表示，航天工業即將起飛，衛星發射和火箭着陸的次數激增，相信僅軌道航太行業（包括衛星連接及超高音速飛行）每年的收入也將超過3700億美元。

該ETF目前最重倉的股票，包括定位技術解決方案供應商Trimble，以及國防、航天技術公司Kratos Defense & Security等。它的投資組合最多有40至55隻股票，目前已投資了38家企業。這些公司的市值中位數為300億美元。購買此ETF的客戶管理費比例為0.75％。換言之，客戶初始的1萬美元投資額，需付75美元管理費。

Cathie Wood：航天工業即將起飛

當前很多私人航空、航天公司尚未上市，ARKX將為客戶預早提供投入太空熱潮的投資途徑。例如特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX迄今尚未上市，公司估值達到740億美元。不過該公司的星艦原型機昨在美國得州測試時再次失敗墜毀。SpaceX旗下的衛星網絡服務公司Starlink則有望稍後分拆上市。

此外，太空基礎設施集團Redwire Space上周公布，準備與一家SPAC合併，預計到今年底，將有多達7家太空科技公司透過與SPAC合併而上市。

（綜合報道）

[國際金融]

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