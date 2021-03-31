中央智囊：港要變雙循環樞紐

劉元春認為，香港具有基礎研究優勢，但缺乏製造業、生物科技等產業對創新科技的支持，而且研發人員待遇一般，研發成本高。港府也欠缺在創新科技方面的頂層設計戰略佈局。劉元春更表示，深圳的研發支出是香港4倍，研發佔GDP比例4.2%，香港只有0.85%，所以要建設「國際創新科技中心」，香港有需要構建創新鏈的新體系，不是簡單的「背靠內地面向世界」，而是要「融入內地面向世界」。

李小加：普通法港「命根子」

出席同一場合的港交所（0388）前行政總裁李小加就認為，在討論香港與大灣區融合的同時，亦不應該忽視香港在金融上的功能，這一功能的基礎則是普通法系；因為全球成功的資本市場均採用普通法系，好處在於對資金合法性規定非常明確。所以無論外界對內地看法如何，若香港普通法系能夠留存，外資仍將會樂意通過香港向內地輸送資金。李小加更形容，普通法是香港的「命根子」，並強調「不能動」。