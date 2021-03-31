中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%

中銀香港去年稅前利潤為335.83億元，按年下跌16.23%，淨利息收入按年下跌14.28%，至347.38億元，淨服務費收入按年下跌0.71%至108.42億元。隋洋表示，去年上半年港元拆息下降1厘，對息差影響非常大。

副行長：今年可保中高單位數貸款增長

去年中銀貸款增長7.3%，增幅多於市場平均的1.2%。副行長王兵表示，有信心今年仍可保持中高單位數的貸款增長，隨着疫情趨緩，貸款環境會逐步好轉。該行會關注新的業務機會，包括內地受惠國策行業，亞太區銀團貸款，以及離岸人民幣融資等。

中銀在2015年起陸續收購母行中國銀行（3988）在東南亞資產，行長孫煜表示，目前集中整合區內的分行，但若資本狀况許可，符合發展戰略，也對收購資產持審慎開放態度。

去年因應宏觀經濟前景不確定增加，以及部分公司客戶內部評級變化，去年減值準備淨撥備按年上升33.88%至27.07億元。不良貸款率為0.27%，按年上升0.04個百分點。風險總監蔣昕表示，今年仍然面臨不確定環境，仍然關注客戶財務變化，特別是受疫情影響的地區和行業，有信心整體維持較佳水平。