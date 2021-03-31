經濟

六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善

【明報專訊】六家大型國有銀行全數公布去年業績，出乎意料地全部在去季扭轉首三季的倒退，全年錄盈利增長，全數好過市場預期。除了淨息差在去季靠穩帶動收入上升，受惠上季信貸減值撥備按年大幅減少（見圖）。其中，農業銀行（1288）昨公布，去年純利為2159.25億元（人民幣，下同），按年升1.8%，優於預期的倒退4.9%。農行行長張青松表示，該行盈利基本因素續向好，隨着國內經濟進一步鞏固，今年盈利有望穩中改善。

明報記者 歐陽偉昉、陳子凌

農行擬派末期息每股0.1851元，按年增1.76%。去年營業收入按年升4.76%，至6593.32億元。雖然淨利息收益率收窄0.03厘至2.2厘，不過受惠全年日均生息資產升10.6%，淨利息收入仍升8.83%至5450.79億元，淨手續費收入升2.22%至745.45億元。信貸撥備損失為1646.99億元，按年增18.83%。不良貸款率為1.57%，按年上升0.17個百分點。

農行：今年淨息差面臨一定壓力

張青松表示，去年該行趁市場利率低位發行債券等市場化工具，抵消部分貸款利率下降的影響，不過今年淨息差仍然面臨一定壓力。今年首季市場貸款報價利率（LPR）雖然不變，但是按揭年度重新定價，降低了淨息差0.02至0.03厘。不過，該行會推動資產、收費業務增長，加強成本控制，達到盈利穩中改善。

中行去年多賺3% 勝預期

中國銀行（3988）同日公布，去年純利為1928.7億元，按年升2.92%，好過市場預期的倒退5.71%，每股末期息派0.197元，按年增3.14%。去年淨利息收入升6.63%至4159.18億元，淨手續費上升2.32%至755.22億元。淨利息收益率收窄0.04厘，至1.85厘。

去年中行撥備損失為1190.16億元，按年增16.51%。截至去年底，不良貸款率為1.46%，升0.09個百分點。行長劉金表示，今年不良貸款指標或會重新反彈，仍要關注經濟復蘇過程中的風險，例如小微企延期還本付息措施雖然延長至年底，但部分企業經營情况未有根本變化，可能年底之後仍未有還款能力。不過該行會及早做好準備，相信風險可控。

中行：上季資產質素已見改善

副行長陳懷宇表示，去年第四季資產質素已見改善，相信今年將繼續保持穩定向好。不過，中國貨幣政策邊際收緊，支持中小企政策退出，加上疫情滯後影響，會使金融機構的資產質素仍存一定壓力，需防範地方政府債務等可能出現區域風險。

相關字詞﹕內銀股 農業銀行 中國銀行 業績

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