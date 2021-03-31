經濟

中國國債獲納入富時旗艦指數

【明報專訊】國際指數公司富時羅素昨日公布，自10月29日起將中國國債納入旗艦產品富時世界國債指數（WGBI），分36個月逐步納入，權重設在5.25%，最終權重高於市場預期，但納入期較長，例如美銀美林與渣打早前便預測會分12個月逐步納入，權重則預計是5.2%。

權重5.25% 分36個月納入

富時羅素表示，納入期延長是基於市場反饋，考慮到WGBI指數的被動性質和實際將帶來的資金流入，實施保守的執行時間表是適當的。WGBI指數目前覆蓋逾20個國家，追蹤固息本幣投資級主權債券的表現。

匯豐：月均流入規模約280億

匯豐全球新興市場利率研究主管Andre de Silva表示，假設追蹤富時WGBI指數的資產規模為2.5萬億美元（約19.5萬億港元），此次納入會為中國政府債券市場帶來約1300億美元（約1.01萬億港元）的資金流入，36個月的納入期內，月均流入規模大約在36億美元（約280.8億港元）。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔則指，時間無疑較預期慢，惟以逐步納入的方式，能減低資金流入債市所產生的波動，而長遠計的被動資金流入總數會增加。由於每月流入規模只佔中國債市資金的六分之一，相信對債市影響不大。

上 / 下一篇新聞

港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
長汽去年純利54億 營業收入創新高
長汽去年純利54億 營業收入創新高
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中央智囊：港要變雙循環樞紐
中央智囊：港要變雙循環樞紐
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
PayPal接受加密貨幣結帳
PayPal接受加密貨幣結帳
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
技術取勝：恒地34元有支持
技術取勝：恒地34元有支持
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
周顯：物業升值要計折舊因素
周顯：物業升值要計折舊因素
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
美聯去年轉賺1.3億
美聯去年轉賺1.3億
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市