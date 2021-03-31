中國國債獲納入富時旗艦指數

權重5.25% 分36個月納入

富時羅素表示，納入期延長是基於市場反饋，考慮到WGBI指數的被動性質和實際將帶來的資金流入，實施保守的執行時間表是適當的。WGBI指數目前覆蓋逾20個國家，追蹤固息本幣投資級主權債券的表現。

匯豐：月均流入規模約280億

匯豐全球新興市場利率研究主管Andre de Silva表示，假設追蹤富時WGBI指數的資產規模為2.5萬億美元（約19.5萬億港元），此次納入會為中國政府債券市場帶來約1300億美元（約1.01萬億港元）的資金流入，36個月的納入期內，月均流入規模大約在36億美元（約280.8億港元）。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔則指，時間無疑較預期慢，惟以逐步納入的方式，能減低資金流入債市所產生的波動，而長遠計的被動資金流入總數會增加。由於每月流入規模只佔中國債市資金的六分之一，相信對債市影響不大。