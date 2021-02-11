經濟

禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億

【明報專訊】禹洲集團（1628）昨公布去年純利跌96.8%至1.17億元（人民幣． 下同），每股基本盈利為0.09分，派末期息每股0.215港元，連同中期股息每股0.12港元，2020年股息合共每股0.335港元。值得注意的是，禹洲全年的收入較中期業績公布時還要少。

下半年「倒蝕」9億

禹洲去年度收入為104.12億元，按年跌55.2%，集團指，收入減少主要是由於受新冠疫情影響，上海的若干物業項目的開發進度及於武漢及唐山的物業交付有所延期，導致收入遞延確認。集團2020年中期時披露的未經審核業績為純利10.19億元，收入為140.07億元，意味集團下半年「倒蝕」9億元，收入亦倒扣近36億元。不過應佔合營公司損益，由中期虧損1.43億元，變成全年收益2.07億元。

物業租金收入按年跌14.33%

禹洲早前在公布業績前夕突發盈警，披露2020年純利大跌。當時有市場消息指，事件是源於禹洲擬將與另一家內房的合作項目入帳列作收入，但實際未達交樓標準而遭核數師「打回頭」，公司更需重新審核，導致下半年多個項目無法趕及入帳。

此外，去年禹洲的物業銷售收入佔總收入93.54%，為97.39億元，投資物業租金收入約為2.6億元，按年下降14.33%。

去年禹洲的淨負債比率為85.80%，按年升15.63個百分點。平均融資成本為7.19%，按年降0.03個百分點。現金短債比為1.83倍，一年內到期債務佔總債務的29.55%。

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