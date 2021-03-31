斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步

事件使華爾街敲響警鐘，美國證交會周一晚表示正關注事件並會與市場參與者保持溝通，據報當局要求銀行簡報促使Archegos被迫賣出超過200億美元股票的成因，會議還涉及金融業監管局，官員們向投行詢問對其運營的影響，潛在的信用風險和其他威脅。相關銀行包括瑞信、野村、高盛和摩根士丹利。

傳大行曾設法解救 爭吵收場

外電還報道，在事件曝光之前，其實上述銀行舉行了一次電話會議，想共同處理此事，但最後由討論變為爭吵。

彭博指，這數家銀行想避免造成數以十億美元計的損失以及在整個市場引發連鎖反應，它們需要短暫休戰，但最後不但沒有敲定任何協議，而且其中一些銀行甚至先發制人，向Archegos發出了違約通知以佔有抵押品，並有可能將其兜售給買家，以控制銀行的潛在損失。

瑞信股價昨再跌逾3%

目前野村及瑞信已發出預警，外電指瑞信的潛在虧損可能達到70億美元，比市場想像更大。瑞信股價昨晚再跌逾3%。而野村股價亦未止跌，昨日在日股再跌0.66%。