經濟

斬倉事件首開腔 Archegos：討論下一步

【明報專訊】韓裔投資者Hwang Sung Kook（下稱Bill Hwang，圖）近日成為環球金融市場的「紅人」，因為他旗下的對冲基金Archegos Capital疑似被斬倉，相信是上周中概股大跌的主因。據彭博報道，該對冲基金在事件後首度開腔，報道引述Archegos發言人Karen Kessler一封電子郵件聲明表示，「對於我們的合作伙伴和員工而言，這是一個充滿挑戰的時刻，在Hwang先生和團隊確定前進的最佳道路時，正在討論所有計劃」。

事件使華爾街敲響警鐘，美國證交會周一晚表示正關注事件並會與市場參與者保持溝通，據報當局要求銀行簡報促使Archegos被迫賣出超過200億美元股票的成因，會議還涉及金融業監管局，官員們向投行詢問對其運營的影響，潛在的信用風險和其他威脅。相關銀行包括瑞信、野村、高盛和摩根士丹利。

傳大行曾設法解救 爭吵收場

外電還報道，在事件曝光之前，其實上述銀行舉行了一次電話會議，想共同處理此事，但最後由討論變為爭吵。

彭博指，這數家銀行想避免造成數以十億美元計的損失以及在整個市場引發連鎖反應，它們需要短暫休戰，但最後不但沒有敲定任何協議，而且其中一些銀行甚至先發制人，向Archegos發出了違約通知以佔有抵押品，並有可能將其兜售給買家，以控制銀行的潛在損失。

瑞信股價昨再跌逾3%

目前野村及瑞信已發出預警，外電指瑞信的潛在虧損可能達到70億美元，比市場想像更大。瑞信股價昨晚再跌逾3%。而野村股價亦未止跌，昨日在日股再跌0.66%。

上 / 下一篇新聞

港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
港首兩月零售額較前年仍跌三成 2月零售結束24月跌浪 業界：屬假象
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
零售協會調查：逾半零售商擬下季關店
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
王維基勉港人：黑夜不會是永遠
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
「永久離港」提取MPF金額按季升72%
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」
長汽去年純利54億 營業收入創新高
長汽去年純利54億 營業收入創新高
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
禹洲全年收入104億 按年跌55% 少過上半年 「倒扣」近36億
中國國債獲納入富時旗艦指數
中國國債獲納入富時旗艦指數
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
萬洲業績遜預期 末期息大減53%
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
百融雲創暗盤跌8% 聯易融超購49倍
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
六大行力保全年免倒退 業績俱勝預期 農行：今年料續改善
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中銀香港淨息差收窄 去年純利倒退17.7%
中央智囊：港要變雙循環樞紐
中央智囊：港要變雙循環樞紐
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
女股神太空ETF倉曝光 包括ATM 美10年債息升穿1.75厘 美股早段挫
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
字節跳動考慮IPO 估值1.95萬億超可樂
PayPal接受加密貨幣結帳
PayPal接受加密貨幣結帳
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
張兆聰：樓巿量升價穩 地產股基本因素好
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
植耀輝：百度看長線 不急於吸納
技術取勝：恒地34元有支持
技術取勝：恒地34元有支持
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
劉思明：醫療設備回穩 威高挑戰阻力
周顯：物業升值要計折舊因素
周顯：物業升值要計折舊因素
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
湯文亮：BCI如驗樓師 須全力巴結
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
十大商場名店 差餉租值逾半跌逾兩成 1881 Heritage個別地舖 兩年累跌54%
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
上水地舖6000萬沽 低市價兩成
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
新地上載瓏珀山樓書 料下月推
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
首季新盤成交3870宗 按季跌兩成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
將軍澳本月503宗二手 藍塘傲兩房4年賺三成
美聯去年轉賺1.3億
美聯去年轉賺1.3億
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市
安聯鍾秀霞：港股健康調整 非踏入熊市