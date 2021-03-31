經濟

小米擲百億美元造車 雷軍親領軍 稱現金充足 「值得大幹一場」

【明報專訊】多次否認造車「傳聞」的小米（1810），昨天宣布為電動車業務立項，由董事長雷軍親自帶隊，料未來10年累計投100億美元（約780億港元）。雷軍昨天於小米新品發布會上透露，集團由今年1月15日開始調研造車，起初他是抗拒的，但集團擁有龐大現金，研發團隊有一萬多人，「是值得大幹一場的時候」，更形容今次是他「人生最後一次重大創業專案」。

雷：人生最後一次重大創業

小米昨收市後公布，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，集團擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，由雷軍兼任新公司的首席執行官。首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。據雷軍昨晚表示，集團有現金餘額1080億元人民幣，儲備充足。但據集團去年度業績，截至去年底的現金及現金等價物，共547.5億元人民幣。

雷軍昨晚又表示，期待小米造車的朋友很多，甚至有「米粉」向他表示，「智能車不就是手機加上4個輪胎」，鼓勵他趕造車熱潮。事實上，近一兩年有多家公司紛紛進軍電動車或智能車業務，除了傳統車廠，也有像小米的科技巨頭（見表）。

小米昨天收報25.6元，升2.2%。於小米發公告前，彭博昨早已引述消息報道，該集團計劃發展電動車，以致其尾市升至近高位收市。早前有傳小米擬尋求與現有車商合作，但彭博昨日指，小米或只會將汽車組裝的部分，外判予現時手機業務的合作廠商，意味小米或與富士康結盟發展電動車，而非早前傳聞的長城汽車（2333）。

傳只會將汽車組裝外判手機合作商

事實上，富士康今年1月宣布與吉利汽車（0175）合作，聯手合營電動車零件、智能驅動系統等代工廠。易方資本高級分析員關博文表示，「三電系統（電池、電控、電驅動）」是電動車的核心，惟目前未有聽聞小米於有關方面的累積，若小米是次造車非跟汽車生產商合作，則看不清其產品優勢。另現時汽車市場的晶片短缺，認為有供應亦會先給Tesla等大型車廠，擔心小米造車的晶片供應問題。

分析：智能駕駛業或現整合

羅兵咸永道中國及香港通信、媒體及科技行業主管合伙人周偉然指，按中央「新基建」及打造「數字中國」的大政策，認為智慧出行和無人駕駛將是其中一項重要發展領域，隨着5G網絡的覆蓋和IoT（物聯網）技術的發展，認為智慧出行將會有足夠的技術和場景得以落地。然而他認為，每個新興市場都會吸引一批投資者積極參與，如智能駕駛這行業發展到某一程度，也可能出現整合。

明報記者 蔡穎霖

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