經濟

港家庭負債佔GDP逾九成 金管局稱仍穩健

【明報專訊】金管局的半年度報告顯示，本港家庭負債佔本地生產總值的比率由2020年上半年的85.2%進一步上升至下半年的90.2%，原因是家庭負債增加（貢獻3.3個百分點）及名義本地生產總值減少（貢獻1.7個百分點）。家庭負債當中，大部分為住宅按揭貸款，其餘為信用卡墊款及私人銀行客戶貸款。

家庭存款總額 達負債總額3倍

報告又披露，2020年第四季的樓價與收入比率攀升至19.3，即一般50平方米單位的私人住宅平均價格，是家庭年入息中位數的19.3倍，而1997年的峰值則為14.6。

另外，雖然新做按揭平均貸款利率在2020年回落，但還款能力亦隨着家庭收入減少而有所減弱，去年底的收入槓桿比率升至90.7%的高位，遠高於其長期平均值。

家庭負債佔GDP比重的數字屢創新高，金管局高級助理總裁劉應彬昨日發文，強調GDP大幅收縮並推高家庭負債比率這個情况屬正常現象，並非香港獨有，在美國、英國、日本等地區也有出現，且估算香港整體家庭存款總額，亦即不受資產價格影響的家庭資產，是家庭負債總額的3倍，跟其他主要經濟體相比高。他認為，金管局多年來的按揭措施已加強了家庭和銀行抵禦樓市下跌的能力。私人貸款方面，金管局一直要求銀行採取審慎及有效的信貸風險管理措施，因此相信香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀况穩健。

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