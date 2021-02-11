「永久離港」提取MPF金額按季升72%

該局的季度數據還顯示，去年第三季以永久離港為理由提取強積金的申索宗數達8100宗，較前一季的6000宗增35%，但是少於2019年第三季及第四季的8300宗及8400宗。截至去年12月底，強積金總資產達1.14萬億元，扣除收費及費用後的淨回報達4058.25億元，自制度在2000年實施以來，年率化淨回報為4.8%。在各類核准成分基金所佔總淨資產值百分比方面，股票基金佔比最高，達到42%，其次為混合資產基金，佔比亦達到36%。去年第四季已收強積金供款達198.16億元。

可扣稅自願供款按季增22.5%

此外，去年第四季可扣稅自願供款共3.49億元，較前一季度增加22.5%，2020年全年共錄得約20億元的可扣稅自願供款。至於去年第三季因為抵消遣散費而提取的強積金規模約達5.69億元，按年增加15.18%；按季則下跌47.22%。用作抵消長期服務金而提取的強積金規模則有5.99億元，按年減少2.92%；按季亦減少24.94%。