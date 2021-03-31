經濟

港視擬改名「香港科技探索」攻海外 去年轉賺1.83億 派息要看多1年

【明報專訊】港視（1137）自2014年開始經營網購平台HKTVmall，去年成功轉虧為盈，昨日同時宣布建議更改公司名稱，由「香港電視網絡」改為「香港科技探索」。副主席王維基表示，雖然港人熟悉港視「有深厚感情」，但未來希望發展海外市場，並將發展重心轉至科技發展，改名可令投資者及合作伙伴清晰認識集團的定位。

下半年盈利放緩至7400萬

現時集團業務主要分為香港零售、倉儲物流以及技術解決方案Shoalter，王維基表示，今次改名只是上市公司層面，在港的HKTVmall業務會維持原有名稱。他又稱，集團沒有任何分拆業務上市的想法，現時亦不需引入戰略投資者。

集團去年扭虧為盈，賺1.83億元，上半年溢利為1.09億元，意味下半年盈利放緩至約7400萬元，期內EBITDA為3.07億元，不派息。去年HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）按年大升1.14倍至59.53億元；至去年12月平均每日訂單量為3.63萬張；期內有110.7萬名獨立客戶在HKTVmall購物，按年增長34.5%。

王維基表示，董事會曾多番考慮是否派息，「想睇多一年先」，如果業績理想或訂立長遠派息政策，但笑言去年股價大升，相信很多股東都不會投訴。至於今年2月GMV有所回落，他強調2月的日數較少，全年計GMV必定有增長，不會下跌，只是升幅有幾多的問題，又指首季表現仍合乎預期。

集團亦有為今年訂立目標，GMV目標為66億至70億元，按年增長11%至17.6%；多媒體廣告收入目標約為7000萬元，按年大升1.94倍；EBITDA目標為2.98億至3.18億元，按年增長26.2%至34.7%。

新業務Shoalter今年冀開單

至於新業務Shoalter的發展，王維基表示，去年12月宣布與香港一家零售集團簽署合作協議，由於合作伙伴在港從事零售行業多年，有許多實體店舖，重點亦非糧油雜貨，傾談期間提出一些新建議，令合作更加完備，所需時間較預期長，料於10至11月推出網上購物商場，HKTVmall亦會直接連接該商場。

王維基又稱，香港仍未有認真、全面投入的競爭對手，大部分只是處於嘗試階段，希望有更多成熟的競爭對手加入，才有更多消費者投入網購。他形容，現時「無乜operator有成功希望」，因此成立新業務Shoalter，提供電子商貿方案予第三方。今年目標是簽署1至2間合作公司，不能承諾能否達成，但有進展會盡快公布。

相關字詞﹕王維基 香港科技探索 香港電視

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