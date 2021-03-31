經濟

零售協會調查：逾半零售商擬下季關店

【明報專訊】雖然本港2月份零售消費貨值按年回升，但零售業協會會長謝邱安儀表示，會員稱市民消費意欲仍處於低位，短期內難以改善，預計未來仍會繼續有更多店舖倒閉，失業率亦會持續上升，未見好轉和復蘇的迹象。謝邱安儀預計，今年第二季超過五成受訪的零售企業選擇關閉店舖，關店比例更由一個較低的百分比增至接近兩成。

第三季關店比例恐增至四成

謝邱安儀稱，受去年低基數影響，今年2月零售銷售貨值升幅達30％，但事實上零售行業仍面對嚴峻的經營環境。隨着關店增加亦令失業率持續攀升，加上普遍業主減租意欲低下。謝邱安儀表示，企業選擇關店的情况將十分嚴峻，有五成的受訪會員表示，在第三季亦會繼續關閉店舖，關店比例更增至四成。謝邱安儀強調，整體店舖東主仍偏向悲觀，如奢侈品品牌會繼續選擇關門。

謝邱安儀表示，踏入4月份，迎來復活節及清明節的長假期，港人留港消費，有助帶動整體零售銷售，讓人流回復至正常周末的生意水平，對零售起正面作用。她又預計，復活節銷售按年增幅會更為顯著，但亦只因受去年低基數效應的影響。她續表示，若與過去有旅客的清明節和復活節銷售比較，目前的銷售表現仍然比較疲弱。

2月網購貨值升57％

謝邱安儀更稱，一些大平台會陸續開設網購生意，以及網購逐漸成為的新常態，預計網店的生意會持續增加。2月零售數字中，網上銷售佔6.1%，網上銷售貨值按年升56.6％，首兩個月零售業網上銷售價值按年升74.5％。

相關字詞﹕謝邱安儀 零售業協會 零售 復活節

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